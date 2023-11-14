Кухонное православие. Павел Сюткин – о главном русском грехе

Создание государственной идеологии путинизма – нет сейчас более актуальной задачи для российской власти. Надо срочно сформировать идею, за которую население должно терпеть тяготы и лишения. И, как всегда, РПЦ с энтузиазмом приходит на помощь начальникам.

Русскими могут называть себя только исповедующие православие граждане – такова идея пространного заявления, с которым выступил недавно патриарх Кирилл (Гундяев). Оставим даже известные цифры о том, что регулярно посещает церковь, исповедуется и вообще знает "Отче наш" не более 4–8 % россиян. Как можно "исповедовать православие", не выполняя его главных канонов, – полнейшая загадка. Впрочем, ответ у меня есть. И вы удивитесь, но именно с точки зрения историка кухни.

Уже скоро начнется Рождественский пост. А значит, бесконечный вал вопросов: а что интересного можно приготовить? Сайты и странички в соцсетях запестрят картинками: готовим вкусненькое в пост. Вкусненького вам, значит, хочется…

Дорогие православные соотечественники! Задайтесь простым вопросом. Отчего вдруг в эту пору нельзя испытывать никакие плотские и духовные наслаждения, а вот кулинарные – пожалуйста? Это как раз яркий пример сегодняшнего двоемыслия людей, считающих себя глубоко верующими.

Увы, крайнее лицемерие – это отличительная черта российского православия. Даже не верхушки РПЦ – с этим филиалом КПГБ в принципе все понятно. Я же говорю именно о народном православии. Которое на наших глазах вырождается попросту в бытовую магию, набор поступков, которые нужно совершать, а то мало ли…

Кто виноват в этом? Алчное и ханжеское руководство цeркви? Или общая обстановка вранья, которая так или иначе проникает в среду верующих извне? Да, что уж там скрывать, и расцветает там пышным цветом.

Наша кухня существовала без православия веками. Существовала параллельно ему. И, надеюсь, успешно его переживет как массовую религию

"Как вы можете публиковать в пост холодец? Вы же занимаетесь русской кухней, значит, должны соблюдать посты!" – восклицает читатель моего блога. Тем самым фактически предваряя слова Гундяева о том, что русский – значит православный. В последние пару лет я наблюдаю ясное желание "воцерковленной" публики создать расово чистую русскую кухню на основе именно религии. И даже не только кухню, но и всю культуру!

Но давайте задумаемся.

Православие и русская кухня – это не тождественные вещи. Множества, хоть и пересекающиеся, но не совпадающие. Наша кухня существовала без православия веками. Существовала параллельно ему. И, надеюсь, успешно его переживет как массовую религию.

В рецептурном плане православие ничего не добавило в нашу кухню, за исключением пары-тройки чисто обрядовых блюд. Впрочем, что значит добавило? Вы же не думаете, что сладкая зерновая каша кутья или узвар из фруктов не использовалась нашими далекими предками до прихода христианства? Все остальное – посты, разговения, блины и куличи – это лишь обряды, напрямую с развитием кухни не связанные.

Монастырская кухня, столь превозносимая сегодня, всего лишь волею случая стала местом, где сохранились традиции средневековой кулинарии. Да в этом смысле их роль была важна. Но исключительно в силу того, что все остальные площадки для развития кухни – общественные объединения ремесленников, поваров, пекарей, трактирщиков, массовые демократические газеты и т. п. – в силу государственного устройства и идеологии в России долгое время попросту не существовали.

Отчего русская кухня до сих пор носит отчасти средневековый характер? Да потому что развитие кухни и свобода – вещи очень взаимосвязанные. Кем были русские повара на протяжении столетий? Крепостными и бесправными рабами. Это они должны были ставить кулинарные эксперименты, осваивать новые способы готовки и подачи? И никто не сделал для консервации этого положения больше, чем православная церковь. Которая, как известно, поддерживает у нас любую власть, даже самую людоедскую.

Можно ли чувствовать себя причастным к русской культуре, да и вообще ощущать себя русским, не соблюдая средневековые обряды постов? Можно. И очень даже замечательно. Композитор Прокофьев и физик Басов, писатель Шолохов и авиаконструктор Туполев, врач-академик Вишневский и режиссер Немирович-Данченко, наверное, посмеялись бы над самой этой дилеммой. Или они уже не русская культура?

А вот и вопрос, часто звучащий лично ко мне: можно ли изучать историю русской кухни, не разделяя православных обрядов? Можно, и очень успешно. Точно так же как, скажем, изучать кухню индейцев-ацтеков, не разделяя веры в великого змея Кетцалькоатля и не принося человеческих жертв ему. Вообще говоря, чем эмоционально спокойнее исследователь относится к объекту своего изучения, тем лучше для науки. Вы к какому врачу пойдете – у которого в кабинете иконостас или аппарат УЗИ?

И последнее. Православие в России в последнее время настойчиво пытается вылезти из-за церковной оградки. То есть из места, отведенного ему Конституцией страны. Так вот, я всегда с огромным интересом и уважением относился к культурологической составляющей религии. К самим верующим, искренне пытающимся найти в православии ответы на свои вопросы.

Но мне, как, уверен, и значительной части россиян, совершенно отвратительно нынешнее политическое православие. То есть попытки жуликоватых попов влезть в школы к детям, в научные институты, на космодромы и телевидение. По одной простой причине. Не им нас учить. В современной РПЦ нет такого смертного греха, который бы не покрывался ею в своих рядах.

Так что не надо лицемерия. Ведь "истинно" православных отчего-то не заботит, что в пост можно убивать, грабить, сажать невинных в тюрьму и издеваться над слабыми. Можно не доливать бензин и обвешивать покупателей. Разрешается получать откаты и калечить жен. Но, главное, не совершайте самого ужасного греха русского человека – не ешьте холодец!

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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