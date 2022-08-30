Кулеба: Украина за запрет выдачи виз россиянам, но исключения возможны

Украина продолжает настаивать на практически полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России, однако допускает возможность исключений - по гуманитарным причинам и для получения статуса беженца для активных противников российских властей, диссидентов. Об этом в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что не придерживается идеи о "коллективной ответственности" абсолютно всех россиян за действия российского президента Владимира Путина, но в то же время не согласен и с тезисом, что война России против Украины - это "война Путина", а российский народ не имеет к ней отношения. По словам Кулебы, большинство российского общества поддерживает Путина, и из этого необходимо делать выводы.

По словам Кулебы, упрощение визового режима между ЕС и Россией в 2007 году не привело к тому, что граждане России начали уважать европейские ценности, поэтому ЕС стоит пересмотреть свою политику в том числе и в визовом вопросе. При этом предлагаемый рядом стран ЕС, в частности Германией, мораторий на это соглашение Кулеба назвал "полумерой". Глава МИД Украины высказался и за ужесточение визового режима по отношению к гражданам Беларуси.

Главы МИД стран ЕС на встрече в Праге обсуждают сегодня возможное ужесточение визового режима по отношению к россиянам и белорусам. Ряд стран, в частности страны Балтии и Польша, поддерживают, как и Украина, полный запрет на выдачу шенгенских виз, другие предлагают различные компромиссные варианты. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в разговоре с РСЕ/РС накануне подчеркнул, что выступает за политику "открытых дверей" прежде всего по отношению к россиянам, не поддерживающим войну и Путина.

Украина не является членом ЕС и участником шенгенского соглашения.

СМИ ранее сообщали, что, вероятнее всего, страны ЕС не введут полный запрет на выдачу виз, но могут ужесточить порядок их получения.