Купи "Биг Мак" в последний раз. Соцсети прощаются с российским McDonald's

Список компаний, прекративших или приостановивших работу на российском рынке, в последние дни пополняется с такой скоростью, что за ним сложно уследить. Но приостановку работы McDonald's заметили все без исключения - настолько знаковым стало в свое время открытие первого ресторана этой сети в СССР.
Прощай, Макдак, некогда вестник свободы в еще почти советской Москве. Помню, как делала репортаж для Бибиси об историческом событии.
Ну вот и круг замкнулся!
Макдональдс в России закрывается.
Спустя 32 года после своего открытия.
Это символично. Пустяк, конечно, но нормальная жизнь забрезжила в СССР с приходом "Макдональдса" и с его знаковым уходом заканчивается, а СССР возвращается. Все 850 ресторанов "Макдональдс" закрываются в РФ.
Пошёл ускоренный обратный отсчёт времени, как будто киноленту запустили назад. Завтра, когда закроются Макдональдсы, свалимся в начало 90-х. Ещё пара таких прыжков, и попадём в 1937-й.
Макдональдс закрывает в России 850 своих ресторанов.
Старик так сильно увлекся историей, что даже не заметил, в какой глубокий мезозой загоняет свою страну и народ.
Такими темпами может дождаться манифеста обезьян Камеруна об отречении от своих потомков в рамках Садового кольца.
Макдоналдс уходит из России, потому что там даже картошка не может быть фри.
(утащено из комментариев)
- Джулс, знаешь как в России называют биг-мак?
- Как?
- Никак.
(пробегало мимо.)
К ресторанам McDonald's выстроились очереди из тех, кто решил напоследок там поесть. Впрочем, вскоре стало известно, что закроются они с 14 марта.
UPDATE: заказ отменили! Не удалось в последний раз припасть к макдо!
Бездуховно заказала себе биг-мак и ванильный коктейль, хотя теперь не уверена, что мне доставят.
32 года коту под хвост!
Столько всего надо сделать в последний раз. Вот не был в Макдональдсе лет 15, но надо бы напоследок ритуально съесть филе-о-фиш. Или жаловался, что «Старбакс» дорогой, но тут разве жалко 400 рублей за кофе? В последний же раз. Или насмотреться Нетфликса сколько влезет. Казалось бы, еще пару лет назад не было у меня никакого Нетфликса и прекрасно жил, а тут он мне говорит: «Не нужны мне твои деньги». Все-таки и правда капитализм перешел в новую фазу.
Где спрос, там неминуемо появится и предложение.
Приятель позвонил. Он в советское время валютой промышлял... Ну, и поигрывал... В бильярдной, собственно, мы и познакомились лет сорок назад... Говорит мне сейчас: «Давай подпольный Макдональдс откроем. Я знаю подходящий подвал»...
Приостанавливает работу в России не только McDonald's, но и PepsiCo, чьи товары свободно продавались в СССР. Сообщение об ухода с рынка Coca Cola пока не подтвердилось, хотя компания, возможно, прекратит инвестировать в развитие производства в России. Патриоты тем временем готовятся насаждать здоровый русский фастфуд.
Макдональдс закрывается. Это символ разрыва России с американской цивилизацией. 850 ресторанов Макдональдс теперь будут национализированы. Будет Русский Макбукинг какой нибудь. Или предлагаю Мак Донецк. Вообще во всех странах Макдональдс это главный в мире символ Америки. И этого символа Америки не будет в России по инициативе Америки. Это значит, что сейчас стратегия Америки не подчинить Россию, а уничтожить.
"МакДонецк", кстати, уже существует, но называется немного иначе.
В верхах действительно строят планы по национализации имущества компаний, уходящих из страны.
Хапнуть напоследок
Вчера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства тех компаний, которые решили закрыть свой бизнес в России. Этот «странный» Турчак высказал общую мысль жуликов, коррупционеров и прохвостов во власти: пока еще не поздно, срочно прибрать к рукам все что можно. Коррупционное поле скукожилось, страна на грани экономического коллапса, денег у людей все меньше и рубль стремительно дешевеет, так что надо поспешить набить карманы последними остатками. Плевать на договоры, законы и просто деловую порядочность – стащить все, что плохо лежит!
Они национализируют под себя все западные активы в России просто потому, что иностранный бизнес счел для себя невыгодным и опасным работать здесь. Они не вернут взятые в лизинг самолеты. Они заберут в воровском угаре все, до чего дотянутся.
Когда их бандитский режим падет, а сами они займут свое законное место у камерной параши, нам еще долго придется расплачиваться по их счетам, восстанавливать деловую репутацию и убеждать зарубежных партнеров, что сотрудничество с новой Россией для них не опасно. Хорошо еще, если поверят.
Многие напоминают, что уход "Макдональдса" - далеко не худшее из того, что сейчас происходит в России, не говоря уж об Украине.
Дорогая редакция, я [поражаюсь]. Скорбь по Макдональдсу выходит из берегов. Ужасно неловко напоминать, что в Мариуполе нет света, воды, газа и телефонной связи, возможности собрать трупы на улицах, а в меню скоро появятся крысы.
Где-то люди прячутся по подвалам от ракет и бомб, а где-то переживают, что лишаются «Доместоса», «Ламборджини» и «Кока-Колы».
Закрывается не МакДоналдс, закрывается рыночная экономика России - для иностранных инвестиций, мирового рынка и просто как проект.
Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход - скоропостижную кончину.
Российская экономика превратилась в туземный лепрозорий, из которого бегут случайно оказавшиеся в нём иностранцы, панически опасающиеся при малейшем промедлении заразиться проказой от местных аборигенов.
Решил собрать в один пост несколько новостей последних дней, которые не так заметны, как сложности с Кока-колой и Макдоналдсом — но тоже о многом говорят. Ссылки на статьи дам в комментариях
«Разрыв логистических цепочек из-за военной операции на Украине серьезно сказался на поставках детского питания. У крупных производителей сухих смесей и пюре, включая Nestle, по словам источников “Ъ”, сырья осталось на полторы недели. Ритейлеры готовятся ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, растительным маслом и крупами».
«В российских аптеках заканчиваются инсулин иностранного производства и медизделия для терапии сахарного диабета. Пациенты объясняют, что средства мониторинга, качественные инсулины, порты, иглы, помпы и расходники к ним производятся за рубежом. Они ожидают либо дефицита этих товаров, либо двукратного роста цен на них и скупают «все, что можно, на год вперед».
«Российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой сырья. Хотя введенные ЕС и США санкции в отношении РФ не коснулись фарминдустрии, российские компании могут остаться без импортного сырья и компонентов. Европа за неделю почти перестала поставлять субстанции, а их ввоз из Китая и Индии, на долю которых приходится почти 80% общего объема импортируемого сырья, затруднен из-за серьезно нарушенных логистических цепочек. Запасов у компаний, по разным оценкам, осталось на три-шесть месяцев».
«Авиаторы сомневаются в возможности российской поддержки западных самолетов. Предложенный Минтрансом план продления сертификатов летной годности иностранных самолетов и их самостоятельного обслуживания в РФ вызвал критику участников рынка. Отсутствие обновлений ПО и авторского надзора разработчиков, говорят игроки, может серьезно повлиять на безопасность полетов. (...) Источники “Ъ” в руководстве перевозчиков опасаются ускоренного принятия проекта Минтранса без учета возражений отрасли. Вопрос в том, возьмется ли кто-то возражать, «каждое слово сейчас может иметь негативные последствия, что затрудняет любые решения».
«Пивовары просят помощи государства. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность субсидирования кредитных обязательств участников рынка или ввести для отрасли особую ставку кредитования на уровне до 28 февраля. Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% привело к увеличению кредитной нагрузки на пивоваров как минимум вдвое. Давление кредиторов происходит на фоне резкого роста цен на хмель и солод, отказов зарубежных поставщиков от обязательств, перехода на расчеты по предоплате, увеличения сроков логистики и заморозки налаженных маршрутов. Пивовары предупреждают, что эти факторы грозят срывом поставок, штрафами от сетей, а в итоге могут привести к остановке производств и банкротствам»
«Компании не смогут использовать американский софт для защиты от DDоS-атак. ФГУП «Главный радиочастотный центр» предупредил операторов связи об отзыве лицензий на облачное ПО американской компании Arbor для защиты от DDоS-атак. Arbor пользуют многие российские компании, в том числе «Ростелеком». По словам экспертов, замещающие решения найти можно, однако отказ от облачных лицензий Arbor снизит уровень защиты от DDоS-атак».
«Лизинг буксует. Российские лизингодатели приостановили заключение новых контрактов. Компании столкнулись не только с дефицитом дешевого финансирования и логистическими проблемами, но и с недостаточностью самих предметов лизинга. Участники отрасли не могут прогнозировать, какое удорожание закладывать и как привлекать финансирование, чтобы сохранить маржинальность бизнеса».
В ближайшее время в России неизбежен дефолт, заявило международное рейтинговое агентство Fitch, снизившее кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. То, как развивались события в других странах, против которых вводились "ядерные" санкции, оптимизма не внушает.
Хозяйке на заметку: о последствиях санкций, введенных против Югославии в ноябре 1992 года - на следующий день после принятия резолюции Совбеза ООН под номером 757 (резолюция запрещала странам - членам ООН любые торговые операции с Югославией, использование югославских кораблей и самолетов, деловые контакты, все финансовые транзакции с физическими и юридическими лицами из СРЮ; замораживались югославские валютные фонды за границей, вводились ограничения на перелет и посадки югославских самолетов, сокращалась численность состава югославских дипломатических корпунктов, запрещалось участие югославских представителей в спортивных мероприятиях за границей, останавливалось научно-техническое и культурное сотрудничество; единственное исключение было сделано для ввоза в Югославию продовольствия, медикаментов и т.д. Очередное ужесточение санкций было связано с принятием резолюции Совета безопасности ООН под номером 820 17 апреля 1993 года, которая полностью запрещала транзит товаров по Дунаю, замораживала югославские счета в иностранных банках и ограничивала почтовую связь - посылки не принимались, а для писем существовал ряд ограничений), цитата по "Википедии":
В 1992 году темпы гиперинфляции составили 19810,2%, К концу 1993 года инфляция составила 1000000%. В декабре того года цены по сравнению с ценами в ноябре выросли в 1790 раз. На продовольствие они выросли в 3586 раз. К январю 1994 года инфляция составила 313000000%. Из-за инфляции средняя зарплата в Югославии опустилась ниже шести долларов. Правительством было введено нормированное распределение продуктов, предметов первой необходимости. В июле 1992 года, спустя месяц после введения санкций, остановили работу до 40% предприятий общественного сектора. Скупщина приняла ряд законов, по которым правительство лимитировало заработную плату работающих граждан и заморозило цены на почти 50% товаров.
Обычным россиянам сейчас придется намного хуже, чем элитам - эта мысль звучит у многих комментаторов.
Происходящее в России и с Россией не вызывает у меня никакого злорадства, только ужас.
В бункерах все будет хорошо с едой, питьем и безопасностью до последних минут, а вот как будут жить миллионы простых людей, среди которых мои родные, близкие, друзья?
Держитесь, я вас всех обнимаю! (Кроме зигующих запутинских дебилов, которые и накликали на всех эту страшную беду)
А еще помните, как просили санкции против Путина и олигархов.
У тех, кто просил, сейчас самый главный вопрос - нас-то за что?
Понятно, что от тех, кто просил ничего не зависит, но все же... Я вот, например, не просил, ибо понимал, чем кончится дело.
Из сохранившихся кое-где уголков российского интернета доносятся стоны и всхлипы, постепенно переходящие в общий унылый вой: за что?
За что эти санкции лучшим представителям прогрессивной общественности, сбежавшим за границу с картами Visa и Mastercard от российских банков? За что санкции простым, далёким от политики россиянам с малыми детьми и немощными родителями на руках?
Полагаю, вой будет усиливаться следом за усилением санкций.
Вполне заслуженных.
Теми, кто приветствовал, не замечал, не протестовал против вторжения в Грузию в 2008.
Теми, кто выходил на площади отмечать аннексию Крыма, и теми, кто выходил на безрезультатные антивоенные марши в 2014 году.
И уж конечно всеми, кто одобряет нынешнюю подлую войну с Украиной. И теми, кто ничего реального не способен ей противопоставить.
Я тоже заслуживаю санкций.
Давно.
За то, что будучи нардепом РФ не смог настоять на люстрации партноменклатуры и чекистов в 1991 году и не воспрепятствовал в должной мере принятию авторитарной конституции 1993 года. За то, что будучи депутатом совета федерации РФ не смог предотвратить первой чеченской войны и принятия в развитие ельцинской конституции антидемократических законов, в частности, перехода от выборов совета федерации к "формированию".
Можете выть сколько угодно.
Но санкции вы (мы) заслужили.
Многие по привычке продолжают следить за курсом рубля.
Однако для большинства россиян эта информация теперь неактуальна - банки прекращают продавать гражданам наличную валюту.
Конвертируемость рубля, которая была одним из главных достижений реформ и не раз спасала сбережения граждан от государственного разграбления, отменена. В 2000 году у Ельцина был унаследован почти готовый капитализм. Немного недоделанный, поэтому его иногда называли "дикий капитализм". Теперь из этого определения капитализм выпал, но слово "дикий", как лучшая характеристика российского экономического строя, в силе. Слово "капитализм" заменить не на что: ничего более далекого от социализма в любом его определении, чем этот строй, человечество не придумало. Социальные гарантии распространяются только на лиц, персонально пострадавших от санкций, то есть на верхушку правящего слоя, и не случайно эти гарантии - первое, что правительство РФ намерено обсудить после очередного ограбления всех остальных. Ах, да, им что-то пообещали опять дать на деток. Но в мае. Суммы уже назначены. Интересно, сколько это будет в эквиваленте, определенном в любых настоящих денежных единицах?
Добро пожаловать в эпоху уголовных дел за валютные операции и магазинов по спецталонам! Сегодня Россия сделала важный шаг в этом направлении.
С валютных счетов россияне теперь не могут снять больше 10 000 долларов.
Часто говорят, что профессорам экономики платят большую зарплату зря. С первого дня войны, во всех - это пара десятков, по-моему - интервью, в которых спрашивали про что делать с валютными вкладами, я говорил: если больше 10К, надо минимум половину снимать и перекладывать в ячейку или под подушку. Не знаю, сколько человек меня послушали - но уверен, что оправдал одним этим советом свою профессорскую зарплату за всю жизнь.
Поскольку продажа наличной валюты запрещена до 9 сентября, уже, наверное, сегодня появятся валютные спекулянты и черный рынок, где ее всё-таки можно будет купить «с рук» по курсу 200? 250? рублей за доллар.
Если у вас есть валютный счёт, можно снять не более 10 тыс, но у кого его нет - извините.
Потому что как иначе людям ехать в любую заграницу, если карты не работают?
Решение Центробанка РФ ограничить выдачу личных депозитов 10 тысячами долларов - означает, что Путин переложил финансирование «спецоперации в Украине» на плечи рядовых россиян. Напомню, снять в валюте и только в долларах (а не в евро например) можно только 10.000. Остальное только «деревянными» рубликами и по официальному курсу. Таким образом, каждый обладатель валютного счета в российском банке - а таковых десятки миллионов россиян - стал спонсором путинской авантюры в Украине. Ну хоть так до вас, неудачников, дойдёт.
Диву даюсь я, дорогие соотечественники... Как можно так легко давать государству себя разводить?
Это же базовая разводка по отбору денег у населения
После заморозки валютных резервов в результате западных санкций, ЦБ нужна валюта для поддержания рубля. Откуда ее брать? Правильно, от населения! Для этого ЦБ объявляет о резком повышении ключевой ставки до 20%. Это приводит к взлету ставок по кредитам и вкладам в российских банках. Население сломя голову кидается в банки отдавать свою валюту. Например, Альфа-Банк запустил долларовый вклад под 8% годовых на три месяца и за неполный ДЕНЬ привлек полмиллиарда долларов, Сбербанк за два дня привлек более триллиона рублей. Неделю спустя ЦБ быстрехонько отбирает привлеченную валюту: объявляет о запрете россиянам в течение полугода снимать более $10 тысяч со своих вкладов.
Дорогие россияне, как можно было на это повестись? Это же базовая разводка по отбору денег у населения… Неудивительно, что и за Путина продолжают голосовать, и войну с Украиной поддерживать.
Впрочем, не исключено, что россияне, которых устраивает путинский режим, пребывают в том же мире иллюзий, что и их президент.
Какой процент россиян поддерживает действия Кремля, остается неизвестным - данным официальных опросов верить невозможно. Независимое исследование позволяет предположить, что даже те, кто отвечает на вопрос "Одобряете ли вы войну" положительно, на самом деле не понимают, что именно происходит в Украине, пишет политик, организатор проекта "Хотят ли русские войны?" Алексей Миняйло:
Опрос показал, что 73% одобряющих доверяют госсми. Т.е. у них в голове картинка «Украинцы нам рады, сопротивляется кучка нацистов, жертв среди мирных нет».
Эта версия подкрепляется анализом соцсетей. Доминирующая эмоция — сочувствие украинцам (30,4% постов). Оскорбления в адрес украинцев есть только в 2,4% постов.
То есть большинство тех, кто одобряет войну, никакие не звери и не фашисты, а обманутые пропагандой сограждане. Именно поэтому сейчас ввели уголовное наказание за «фэйки» о войне, заблокировали соцсети и т.п. Как только россияне узнают правду о войне, их мнение очень быстро изменится.
Пропаганда уповает на то, что российской экономике поможет Китай.
Бюджет свёрстан из 57$ за бочку нефти.
Сегодня нефть стоит 130$.
Мы добываем 11 миллионов бочек/сутки.
Миру необходимо 100 миллионов бочек/сутки.
Торговля с США последние годы составляла 14 млрд.$ в год.
Это в десять раз меньше, чем с Китаем.
Многие комментаторы между тем опасаются, что России грозит судьба сырьевого придатка Китая.
Интересно что начало агрессивного поведения России по отношению к Украине приблизительно совпадает по времени с осознанием руководством Китая формирующихся структурных проблем китайской экономики. С 2013 года у власти в стране Си Цзиньпин – сторонник более жесткой внутренней политики и более амбициозной внешней. При этом скорость роста ВВП Китая, которая до 2012 года в среднем составляла 9% в год, после 2012 снижается – с 7% до 6%, а в последние 2 года это и вовсе 5% годовых.
Китаю срочно нужен был новый драйвер роста, особенно на фоне ужесточения экономических отношений с США. Новая энергетика вполне могла бы быть таким драйвером, поскольку Китай обладает огромными запасами редких металлов и производственными мощностями; но с одной стороны Россия тоже обладает такими запасами, с другой – в процессе, на ближайшие лет 10-15, существенно более важно для Китая обеспечить себе дешевые источники «старых» носителей энергии: рыночные цены на них тяжелы для китайской экономики.
Россию просто сдают Китаю с потрохами
В этом смысле Россия, отрезанная от мира санкциями, Россия – изгой, которой некуда продавать свои нефть, газ и уголь, кроме как в Китай, и потому она продает их почти за бесценок – идеальное решение китайской задачи. Более того – платить России можно продукцией собственного производства, продавая её по любой цене – если конечно другие страны не продают свою продукцию. Если Россия – изгой, то можно почти забесплатно скупить её промышленность (раз спроса нет) и мало того, что получать сырье дешево, так еще и прибыль от его добычи оставлять себе. Если Россия – изгой, то даже то, что Россия заработает, можно держать в юанях, то есть вообще не отдавать. Получив контроль над Россией, Китай становится монополистом в части сырья для новой энергетики. Россияне не смогут мешать заселению своей земли китайцами – под санкциями, в стране-изгое, они будут вымирать, освобождая место, а трудовые мигранты разъедутся из-за падения курса рубля и обнищания страны. [...]
Если эта версия верна (а похоже, не правда ли?) то происходит страшная вещь: под предлогом «борьбы за независимость от Запада» Россию просто сдают Китаю с потрохами, предварительно максимально ослабив. Вернее, что Россию сдают Китаю – это факт; вопрос лишь в том, сознательно или по идиотизму. Может ли это значить, что руководство России, принимающее решения – завербовано? Исключить это нельзя. Могло ли оно быть завербовано давно? Могло – китайцы мыслят десятилетиями, и даже веками.
А теперь вопрос – кто хочет поддерживать такую политику (не важно – по глупости или намеренную)? Может быть лучше опомниться и вернуться к балансу между Китаем и Западом?
Много лет назад, когда отцы-основатели современного ФСБ подбирали себе подходящего святого и остановили свой выбор на Александре Невском, мало кто мог подумать, что в нем кроется глубочайший символизм. Этот князь осознанно предпочел Орду европейской ориентации России, и тем самым на много столетий вперед закольцевал русскую историю. Россия прожила в желудке у Орды триста лет, пока та не срыгнула ее, развалившись на части от старости. Путин, похоже, повторил подвиг своего любимого героя, поднеся Россию на блюдечке с голубой каемочкой Китаю в качестве политического десерта. Главным историческим результатом войны с Украиной для «великой России» станет то, что она будет жить теперь в желудке у Китая. Только без шансов быть выплюнутой: Китай переварит ее всю без остатка. Старший брат Си с непроницаемым спокойствием пихнул младшего брата Владимира под автобус. Китай не будет союзником России в войне с Западом, как рассчитывали в Кремле. Он будет наблюдателем. И ростовщиком, который будет менять бусы на черное золото.
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