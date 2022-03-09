Купи "Биг Мак" в последний раз. Соцсети прощаются с российским McDonald's

Список компаний, прекративших или приостановивших работу на российском рынке, в последние дни пополняется с такой скоростью, что за ним сложно уследить. Но приостановку работы McDonald's заметили все без исключения - настолько знаковым стало в свое время открытие первого ресторана этой сети в СССР.

Мария Филимор-Слоним

Прощай, Макдак, некогда вестник свободы в еще почти советской Москве. Помню, как делала репортаж для Бибиси об историческом событии.

Валерий Соловей

Ну вот и круг замкнулся!

Макдональдс в России закрывается.

Спустя 32 года после своего открытия.

Карина Кокрелл-Фере

Это символично. Пустяк, конечно, но нормальная жизнь забрезжила в СССР с приходом "Макдональдса" и с его знаковым уходом заканчивается, а СССР возвращается. Все 850 ресторанов "Макдональдс" закрываются в РФ.

Виктор Матизен

Пошёл ускоренный обратный отсчёт времени, как будто киноленту запустили назад. Завтра, когда закроются Макдональдсы, свалимся в начало 90-х. Ещё пара таких прыжков, и попадём в 1937-й.

Мустафа Найем

Макдональдс закрывает в России 850 своих ресторанов.

Старик так сильно увлекся историей, что даже не заметил, в какой глубокий мезозой загоняет свою страну и народ.

Такими темпами может дождаться манифеста обезьян Камеруна об отречении от своих потомков в рамках Садового кольца.

Юлия Фомичёва

Макдоналдс уходит из России, потому что там даже картошка не может быть фри.

(утащено из комментариев)

Евгений Пескин

- Джулс, знаешь как в России называют биг-мак?

- Как?

- Никак.

(пробегало мимо.)

К ресторанам McDonald's выстроились очереди из тех, кто решил напоследок там поесть. Впрочем, вскоре стало известно, что закроются они с 14 марта.

Анна Семида

UPDATE: заказ отменили! Не удалось в последний раз припасть к макдо!

Бездуховно заказала себе биг-мак и ванильный коктейль, хотя теперь не уверена, что мне доставят.

32 года коту под хвост!

Геннадий Устиян

Столько всего надо сделать в последний раз. Вот не был в Макдональдсе лет 15, но надо бы напоследок ритуально съесть филе-о-фиш. Или жаловался, что «Старбакс» дорогой, но тут разве жалко 400 рублей за кофе? В последний же раз. Или насмотреться Нетфликса сколько влезет. Казалось бы, еще пару лет назад не было у меня никакого Нетфликса и прекрасно жил, а тут он мне говорит: «Не нужны мне твои деньги». Все-таки и правда капитализм перешел в новую фазу.

Где спрос, там неминуемо появится и предложение.

Александр Рыклин

Приятель позвонил. Он в советское время валютой промышлял... Ну, и поигрывал... В бильярдной, собственно, мы и познакомились лет сорок назад... Говорит мне сейчас: «Давай подпольный Макдональдс откроем. Я знаю подходящий подвал»...

Приостанавливает работу в России не только McDonald's, но и PepsiCo, чьи товары свободно продавались в СССР. Сообщение об ухода с рынка Coca Cola пока не подтвердилось, хотя компания, возможно, прекратит инвестировать в развитие производства в России. Патриоты тем временем готовятся насаждать здоровый русский фастфуд.

Сергей Марков

Макдональдс закрывается. Это символ разрыва России с американской цивилизацией. 850 ресторанов Макдональдс теперь будут национализированы. Будет Русский Макбукинг какой нибудь. Или предлагаю Мак Донецк. Вообще во всех странах Макдональдс это главный в мире символ Америки. И этого символа Америки не будет в России по инициативе Америки. Это значит, что сейчас стратегия Америки не подчинить Россию, а уничтожить.

"МакДонецк", кстати, уже существует, но называется немного иначе.

В верхах действительно строят планы по национализации имущества компаний, уходящих из страны.

Александр Подрабинек

Хапнуть напоследок

Вчера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства тех компаний, которые решили закрыть свой бизнес в России. Этот «странный» Турчак высказал общую мысль жуликов, коррупционеров и прохвостов во власти: пока еще не поздно, срочно прибрать к рукам все что можно. Коррупционное поле скукожилось, страна на грани экономического коллапса, денег у людей все меньше и рубль стремительно дешевеет, так что надо поспешить набить карманы последними остатками. Плевать на договоры, законы и просто деловую порядочность – стащить все, что плохо лежит!

Они национализируют под себя все западные активы в России просто потому, что иностранный бизнес счел для себя невыгодным и опасным работать здесь. Они не вернут взятые в лизинг самолеты. Они заберут в воровском угаре все, до чего дотянутся.

Когда их бандитский режим падет, а сами они займут свое законное место у камерной параши, нам еще долго придется расплачиваться по их счетам, восстанавливать деловую репутацию и убеждать зарубежных партнеров, что сотрудничество с новой Россией для них не опасно. Хорошо еще, если поверят.

Многие напоминают, что уход "Макдональдса" - далеко не худшее из того, что сейчас происходит в России, не говоря уж об Украине.

Алексей Цветков

Дорогая редакция, я [поражаюсь]. Скорбь по Макдональдсу выходит из берегов. Ужасно неловко напоминать, что в Мариуполе нет света, воды, газа и телефонной связи, возможности собрать трупы на улицах, а в меню скоро появятся крысы.

Олег Пшеничный

Где-то люди прячутся по подвалам от ракет и бомб, а где-то переживают, что лишаются «Доместоса», «Ламборджини» и «Кока-Колы».

Игорь Эйдман

Закрывается не МакДоналдс, закрывается рыночная экономика России - для иностранных инвестиций, мирового рынка и просто как проект.

Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход - скоропостижную кончину.

Российская экономика превратилась в туземный лепрозорий, из которого бегут случайно оказавшиеся в нём иностранцы, панически опасающиеся при малейшем промедлении заразиться проказой от местных аборигенов.

Александр Черных

Решил собрать в один пост несколько новостей последних дней, которые не так заметны, как сложности с Кока-колой и Макдоналдсом — но тоже о многом говорят. Ссылки на статьи дам в комментариях

«Разрыв логистических цепочек из-за военной операции на Украине серьезно сказался на поставках детского питания. У крупных производителей сухих смесей и пюре, включая Nestle, по словам источников “Ъ”, сырья осталось на полторы недели. Ритейлеры готовятся ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, растительным маслом и крупами».

«В российских аптеках заканчиваются инсулин иностранного производства и медизделия для терапии сахарного диабета. Пациенты объясняют, что средства мониторинга, качественные инсулины, порты, иглы, помпы и расходники к ним производятся за рубежом. Они ожидают либо дефицита этих товаров, либо двукратного роста цен на них и скупают «все, что можно, на год вперед».

«Российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой сырья. Хотя введенные ЕС и США санкции в отношении РФ не коснулись фарминдустрии, российские компании могут остаться без импортного сырья и компонентов. Европа за неделю почти перестала поставлять субстанции, а их ввоз из Китая и Индии, на долю которых приходится почти 80% общего объема импортируемого сырья, затруднен из-за серьезно нарушенных логистических цепочек. Запасов у компаний, по разным оценкам, осталось на три-шесть месяцев».

«Авиаторы сомневаются в возможности российской поддержки западных самолетов. Предложенный Минтрансом план продления сертификатов летной годности иностранных самолетов и их самостоятельного обслуживания в РФ вызвал критику участников рынка. Отсутствие обновлений ПО и авторского надзора разработчиков, говорят игроки, может серьезно повлиять на безопасность полетов. (...) Источники “Ъ” в руководстве перевозчиков опасаются ускоренного принятия проекта Минтранса без учета возражений отрасли. Вопрос в том, возьмется ли кто-то возражать, «каждое слово сейчас может иметь негативные последствия, что затрудняет любые решения».

«Пивовары просят помощи государства. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность субсидирования кредитных обязательств участников рынка или ввести для отрасли особую ставку кредитования на уровне до 28 февраля. Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% привело к увеличению кредитной нагрузки на пивоваров как минимум вдвое. Давление кредиторов происходит на фоне резкого роста цен на хмель и солод, отказов зарубежных поставщиков от обязательств, перехода на расчеты по предоплате, увеличения сроков логистики и заморозки налаженных маршрутов. Пивовары предупреждают, что эти факторы грозят срывом поставок, штрафами от сетей, а в итоге могут привести к остановке производств и банкротствам»

«Компании не смогут использовать американский софт для защиты от DDоS-атак. ФГУП «Главный радиочастотный центр» предупредил операторов связи об отзыве лицензий на облачное ПО американской компании Arbor для защиты от DDоS-атак. Arbor пользуют многие российские компании, в том числе «Ростелеком». По словам экспертов, замещающие решения найти можно, однако отказ от облачных лицензий Arbor снизит уровень защиты от DDоS-атак».

«Лизинг буксует. Российские лизингодатели приостановили заключение новых контрактов. Компании столкнулись не только с дефицитом дешевого финансирования и логистическими проблемами, но и с недостаточностью самих предметов лизинга. Участники отрасли не могут прогнозировать, какое удорожание закладывать и как привлекать финансирование, чтобы сохранить маржинальность бизнеса».

В ближайшее время в России неизбежен дефолт, заявило международное рейтинговое агентство Fitch, снизившее кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. То, как развивались события в других странах, против которых вводились "ядерные" санкции, оптимизма не внушает.

Николай Данилов

Хозяйке на заметку: о последствиях санкций, введенных против Югославии в ноябре 1992 года - на следующий день после принятия резолюции Совбеза ООН под номером 757 (резолюция запрещала странам - членам ООН любые торговые операции с Югославией, использование югославских кораблей и самолетов, деловые контакты, все финансовые транзакции с физическими и юридическими лицами из СРЮ; замораживались югославские валютные фонды за границей, вводились ограничения на перелет и посадки югославских самолетов, сокращалась численность состава югославских дипломатических корпунктов, запрещалось участие югославских представителей в спортивных мероприятиях за границей, останавливалось научно-техническое и культурное сотрудничество; единственное исключение было сделано для ввоза в Югославию продовольствия, медикаментов и т.д. Очередное ужесточение санкций было связано с принятием резолюции Совета безопасности ООН под номером 820 17 апреля 1993 года, которая полностью запрещала транзит товаров по Дунаю, замораживала югославские счета в иностранных банках и ограничивала почтовую связь - посылки не принимались, а для писем существовал ряд ограничений), цитата по "Википедии":

В 1992 году темпы гиперинфляции составили 19810,2%, К концу 1993 года инфляция составила 1000000%. В декабре того года цены по сравнению с ценами в ноябре выросли в 1790 раз. На продовольствие они выросли в 3586 раз. К январю 1994 года инфляция составила 313000000%. Из-за инфляции средняя зарплата в Югославии опустилась ниже шести долларов. Правительством было введено нормированное распределение продуктов, предметов первой необходимости. В июле 1992 года, спустя месяц после введения санкций, остановили работу до 40% предприятий общественного сектора. Скупщина приняла ряд законов, по которым правительство лимитировало заработную плату работающих граждан и заморозило цены на почти 50% товаров.

Обычным россиянам сейчас придется намного хуже, чем элитам - эта мысль звучит у многих комментаторов.

Федор Крашенинников

Происходящее в России и с Россией не вызывает у меня никакого злорадства, только ужас.

В бункерах все будет хорошо с едой, питьем и безопасностью до последних минут, а вот как будут жить миллионы простых людей, среди которых мои родные, близкие, друзья?

Держитесь, я вас всех обнимаю! (Кроме зигующих запутинских дебилов, которые и накликали на всех эту страшную беду)

Кирилл Шулика

А еще помните, как просили санкции против Путина и олигархов.

У тех, кто просил, сейчас самый главный вопрос - нас-то за что?

Понятно, что от тех, кто просил ничего не зависит, но все же... Я вот, например, не просил, ибо понимал, чем кончится дело.

Алексей Мананников

Из сохранившихся кое-где уголков российского интернета доносятся стоны и всхлипы, постепенно переходящие в общий унылый вой: за что?

За что эти санкции лучшим представителям прогрессивной общественности, сбежавшим за границу с картами Visa и Mastercard от российских банков? За что санкции простым, далёким от политики россиянам с малыми детьми и немощными родителями на руках?

Полагаю, вой будет усиливаться следом за усилением санкций.

Вполне заслуженных.

Теми, кто приветствовал, не замечал, не протестовал против вторжения в Грузию в 2008.

Теми, кто выходил на площади отмечать аннексию Крыма, и теми, кто выходил на безрезультатные антивоенные марши в 2014 году.

И уж конечно всеми, кто одобряет нынешнюю подлую войну с Украиной. И теми, кто ничего реального не способен ей противопоставить.

Я тоже заслуживаю санкций.

Давно.

За то, что будучи нардепом РФ не смог настоять на люстрации партноменклатуры и чекистов в 1991 году и не воспрепятствовал в должной мере принятию авторитарной конституции 1993 года. За то, что будучи депутатом совета федерации РФ не смог предотвратить первой чеченской войны и принятия в развитие ельцинской конституции антидемократических законов, в частности, перехода от выборов совета федерации к "формированию".

Можете выть сколько угодно.

Но санкции вы (мы) заслужили.

Многие по привычке продолжают следить за курсом рубля.

Однако для большинства россиян эта информация теперь неактуальна - банки прекращают продавать гражданам наличную валюту.

Григорий Голосов

Конвертируемость рубля, которая была одним из главных достижений реформ и не раз спасала сбережения граждан от государственного разграбления, отменена. В 2000 году у Ельцина был унаследован почти готовый капитализм. Немного недоделанный, поэтому его иногда называли "дикий капитализм". Теперь из этого определения капитализм выпал, но слово "дикий", как лучшая характеристика российского экономического строя, в силе. Слово "капитализм" заменить не на что: ничего более далекого от социализма в любом его определении, чем этот строй, человечество не придумало. Социальные гарантии распространяются только на лиц, персонально пострадавших от санкций, то есть на верхушку правящего слоя, и не случайно эти гарантии - первое, что правительство РФ намерено обсудить после очередного ограбления всех остальных. Ах, да, им что-то пообещали опять дать на деток. Но в мае. Суммы уже назначены. Интересно, сколько это будет в эквиваленте, определенном в любых настоящих денежных единицах?

Соня Соколова

Добро пожаловать в эпоху уголовных дел за валютные операции и магазинов по спецталонам! Сегодня Россия сделала важный шаг в этом направлении.

С валютных счетов россияне теперь не могут снять больше 10 000 долларов.

Константин Сонин

Часто говорят, что профессорам экономики платят большую зарплату зря. С первого дня войны, во всех - это пара десятков, по-моему - интервью, в которых спрашивали про что делать с валютными вкладами, я говорил: если больше 10К, надо минимум половину снимать и перекладывать в ячейку или под подушку. Не знаю, сколько человек меня послушали - но уверен, что оправдал одним этим советом свою профессорскую зарплату за всю жизнь.

Марина Литвинович

Поскольку продажа наличной валюты запрещена до 9 сентября, уже, наверное, сегодня появятся валютные спекулянты и черный рынок, где ее всё-таки можно будет купить «с рук» по курсу 200? 250? рублей за доллар.

Если у вас есть валютный счёт, можно снять не более 10 тыс, но у кого его нет - извините.

Потому что как иначе людям ехать в любую заграницу, если карты не работают?

Тарас Березовец

Решение Центробанка РФ ограничить выдачу личных депозитов 10 тысячами долларов - означает, что Путин переложил финансирование «спецоперации в Украине» на плечи рядовых россиян. Напомню, снять в валюте и только в долларах (а не в евро например) можно только 10.000. Остальное только «деревянными» рубликами и по официальному курсу. Таким образом, каждый обладатель валютного счета в российском банке - а таковых десятки миллионов россиян - стал спонсором путинской авантюры в Украине. Ну хоть так до вас, неудачников, дойдёт.

Мария Снеговая

Диву даюсь я, дорогие соотечественники... Как можно так легко давать государству себя разводить?

Это же базовая разводка по отбору денег у населения

После заморозки валютных резервов в результате западных санкций, ЦБ нужна валюта для поддержания рубля. Откуда ее брать? Правильно, от населения! Для этого ЦБ объявляет о резком повышении ключевой ставки до 20%. Это приводит к взлету ставок по кредитам и вкладам в российских банках. Население сломя голову кидается в банки отдавать свою валюту. Например, Альфа-Банк запустил долларовый вклад под 8% годовых на три месяца и за неполный ДЕНЬ привлек полмиллиарда долларов, Сбербанк за два дня привлек более триллиона рублей. Неделю спустя ЦБ быстрехонько отбирает привлеченную валюту: объявляет о запрете россиянам в течение полугода снимать более $10 тысяч со своих вкладов.

Дорогие россияне, как можно было на это повестись? Это же базовая разводка по отбору денег у населения… Неудивительно, что и за Путина продолжают голосовать, и войну с Украиной поддерживать.

Впрочем, не исключено, что россияне, которых устраивает путинский режим, пребывают в том же мире иллюзий, что и их президент.

Какой процент россиян поддерживает действия Кремля, остается неизвестным - данным официальных опросов верить невозможно. Независимое исследование позволяет предположить, что даже те, кто отвечает на вопрос "Одобряете ли вы войну" положительно, на самом деле не понимают, что именно происходит в Украине, пишет политик, организатор проекта "Хотят ли русские войны?" Алексей Миняйло:

Опрос показал, что 73% одобряющих доверяют госсми. Т.е. у них в голове картинка «Украинцы нам рады, сопротивляется кучка нацистов, жертв среди мирных нет».

Эта версия подкрепляется анализом соцсетей. Доминирующая эмоция — сочувствие украинцам (30,4% постов). Оскорбления в адрес украинцев есть только в 2,4% постов.

То есть большинство тех, кто одобряет войну, никакие не звери и не фашисты, а обманутые пропагандой сограждане. Именно поэтому сейчас ввели уголовное наказание за «фэйки» о войне, заблокировали соцсети и т.п. Как только россияне узнают правду о войне, их мнение очень быстро изменится.

Пропаганда уповает на то, что российской экономике поможет Китай.

Евгений Попов

Бюджет свёрстан из 57$ за бочку нефти.

Сегодня нефть стоит 130$.

Мы добываем 11 миллионов бочек/сутки.

Миру необходимо 100 миллионов бочек/сутки.

Торговля с США последние годы составляла 14 млрд.$ в год.

Это в десять раз меньше, чем с Китаем.

Многие комментаторы между тем опасаются, что России грозит судьба сырьевого придатка Китая.

Андрей Мовчан

Интересно что начало агрессивного поведения России по отношению к Украине приблизительно совпадает по времени с осознанием руководством Китая формирующихся структурных проблем китайской экономики. С 2013 года у власти в стране Си Цзиньпин – сторонник более жесткой внутренней политики и более амбициозной внешней. При этом скорость роста ВВП Китая, которая до 2012 года в среднем составляла 9% в год, после 2012 снижается – с 7% до 6%, а в последние 2 года это и вовсе 5% годовых.

Китаю срочно нужен был новый драйвер роста, особенно на фоне ужесточения экономических отношений с США. Новая энергетика вполне могла бы быть таким драйвером, поскольку Китай обладает огромными запасами редких металлов и производственными мощностями; но с одной стороны Россия тоже обладает такими запасами, с другой – в процессе, на ближайшие лет 10-15, существенно более важно для Китая обеспечить себе дешевые источники «старых» носителей энергии: рыночные цены на них тяжелы для китайской экономики.

Россию просто сдают Китаю с потрохами

В этом смысле Россия, отрезанная от мира санкциями, Россия – изгой, которой некуда продавать свои нефть, газ и уголь, кроме как в Китай, и потому она продает их почти за бесценок – идеальное решение китайской задачи. Более того – платить России можно продукцией собственного производства, продавая её по любой цене – если конечно другие страны не продают свою продукцию. Если Россия – изгой, то можно почти забесплатно скупить её промышленность (раз спроса нет) и мало того, что получать сырье дешево, так еще и прибыль от его добычи оставлять себе. Если Россия – изгой, то даже то, что Россия заработает, можно держать в юанях, то есть вообще не отдавать. Получив контроль над Россией, Китай становится монополистом в части сырья для новой энергетики. Россияне не смогут мешать заселению своей земли китайцами – под санкциями, в стране-изгое, они будут вымирать, освобождая место, а трудовые мигранты разъедутся из-за падения курса рубля и обнищания страны. [...]

Если эта версия верна (а похоже, не правда ли?) то происходит страшная вещь: под предлогом «борьбы за независимость от Запада» Россию просто сдают Китаю с потрохами, предварительно максимально ослабив. Вернее, что Россию сдают Китаю – это факт; вопрос лишь в том, сознательно или по идиотизму. Может ли это значить, что руководство России, принимающее решения – завербовано? Исключить это нельзя. Могло ли оно быть завербовано давно? Могло – китайцы мыслят десятилетиями, и даже веками.

А теперь вопрос – кто хочет поддерживать такую политику (не важно – по глупости или намеренную)? Может быть лучше опомниться и вернуться к балансу между Китаем и Западом?

Владимир Пастухов

Много лет назад, когда отцы-основатели современного ФСБ подбирали себе подходящего святого и остановили свой выбор на Александре Невском, мало кто мог подумать, что в нем кроется глубочайший символизм. Этот князь осознанно предпочел Орду европейской ориентации России, и тем самым на много столетий вперед закольцевал русскую историю. Россия прожила в желудке у Орды триста лет, пока та не срыгнула ее, развалившись на части от старости. Путин, похоже, повторил подвиг своего любимого героя, поднеся Россию на блюдечке с голубой каемочкой Китаю в качестве политического десерта. Главным историческим результатом войны с Украиной для «великой России» станет то, что она будет жить теперь в желудке у Китая. Только без шансов быть выплюнутой: Китай переварит ее всю без остатка. Старший брат Си с непроницаемым спокойствием пихнул младшего брата Владимира под автобус. Китай не будет союзником России в войне с Западом, как рассчитывали в Кремле. Он будет наблюдателем. И ростовщиком, который будет менять бусы на черное золото.