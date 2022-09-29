Курочка по зёрнышку. Сергей Елединов – о законах рынка и гневе

В последнее время Африка снова появилась в заголовках средств массовой информации – в качестве недостижимого пункта назначения для продовольствия из портов Черноморского бассейна, открытого по результатом подписанной "зерновой сделки". Тон полемики задавала Россия, высказались на эту тему многие, наиболее запоминающимися были: щедро сдобренное цифрами и фактами выступление директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, эмоциональное высказывание Владимира Путина и, пожалуй, резюмирующая реплика постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Общий лейтмотив – соглашение является никчемным, так как отправленное из украинских портов продовольствие не достигло развивающихся стран, прежде всего стран Африки, находящихся в преддверии голода. Груз якобы был доставлен в порты развитых богатых стран. Следовательно, нет никаких оснований это соглашение продлевать, то есть его можно и отменить. С фактами спорить трудно, информация о судах, грузах, объёмах и конечных пунктах назначения есть в авторитетных открытых источниках, например на сайте Совместного координационного центра черноморской морской инициативы. Только вот вывод об отмене очень спорный. Попытаемся разобраться.

В номенклатуре вывозимых продуктов есть не только зерновые, но для простоты предлагаю сосредоточиться на них, как имеющих преимущественный объём. Прежде всего, данное соглашение не отменило поставок по уже заключённым контрактам. Никакое соглашение не может отменить законы рынка, а в современной либеральной рыночной экономике гуманитарный и социальные факторы не являются основополагающими. Товар продается не туда, где он больше всего востребован, а туда, где за него готовы заплатить больше. Если это, конечно, не гуманитарный груз, который, кстати, также приобретается по рыночной цене. Дефицит хлеба в Африке не влечёт за собой отказ от мирового производства алкоголя из отборных сортов пшеницы.

Поставки зерновых осуществляются либо по прямым контрактам между покупателями и получателями, либо через мировую систему трейдеров, ориентированных на страны-производители и сгруппированные вокруг стран – зерновых хабов. Сделки с черноморским зерном осуществлялись исключительно через трейдеров, которые и определяли конечные пункты назначения. Кстати, груз зерновых на борту судна остаётся товаром, пункты назначения могут меняться, если он перепродается. Это абсолютно нормальная практика, а вовсе никакое не мошенничество, если груз, изначально предназначенный для одной страны, в итоге попадает совсем в другие с разными объёмами конечных выгрузок.

Есть и страны (например, Египет), являющиеся одновременно крупнейшими экспортёрами и импортерами зерновых. Получив один объём зерновых определённых сорта и ценовой категории, они могут оправить за моря другой. Мировой рынок сам регулирует объёмы и конечные пункты назначения.

Африканский рынок низкопривлекателен вследствие повышенных рисков, зависящих от нескольких факторов: неплатёжеспособность покупателей, низкая пропускная способность портов вкупе с низким уровнем сервиса, отсутствие достаточных объёмов складских помещений, низкий уровень безопасности, высокий уровень коррупции и т.д. Избирателен этот рынок и по ассортименту – это прежде всего недорогие сорта зерновых, ориентированные на низкую покупательную способность населения и дефицит элеваторов, зернохранилищ и производственных мощностей по переработке. Поэтому на африканском рынке работают исключительно специализированные компании по уже отработанным схемам.

С экономической точки зрения Африка получила ровно столько зерна, сколько смогла оплатить

Например, сенегальская компания FKS Foods (с турецким капиталом), крупнейший индустриальный комбинат по производству муки, кормов для животных, хлебобулочных изделий, отправляет заявку в соответствии с потребностями местного рынка и особенностями своего производственного процесса. Трейдер, имеющий уже отработанную логистику поставки в порт Дакар (фрахт, страховка, разгрузка), использует, как правило, Турцию в качестве страны-хаба для формирования груза из имеющихся в наличии объемов и отправляет. Сенегальская компания Mouline de Dakar (с французским капиталом), как правило, получает грузы через европейские страны-хабы. Таким образом, зерновые отличаются только по сортам и ценовым показателям, страны происхождения никого не интересуют. Разговоры о "национальности" зерновых – интерес специалистов, изучающих рынок и материал для спекуляций, не имеющих никакого отношения к экономике. Недополучила ли Африка какие-то необходимые объёмы зерновых? Это зависит от точки зрения. С экономической точки зрения она получила ровно столько, сколько смогла оплатить.

Теперь о главном: "зерновая сделка" (официально – Черноморская морская инициатива) имела основной своей целью стабилизацию рынка продовольствия, прежде всего зерновых, посредством вывоза из портов Черноморска, Одессы и Южного. Блокада черноморских портов негативно влияла на рынок, вызывала панические скачки цен ввиду возможного дефицита. И эта проблема была решена, цены стабилизировались, на некоторые позиции цены даже достигли довоенного уровня. Мировой рынок получил необходимые объёмы товаров, которые распределились и продолжают распределяться в соответствии с потребностями и возможностями стран. Кстати, ориентация вывозимой продукции на определенные регионы и конкретные пункты назначения нигде не оговаривалась. Снятие блокады с портов систематизировало и экспорт зерновых из Украины наземным транспортом, который изначально происходил беспорядочно, с большим количеством нарушений, что также дестабилизировало рынок и вызывало нарекания европейских производителей.

Тогда что же не так? "Зерновая" сделка стала действительно ничтожной – для России. Россия оказалась частично отключенной от механизма мирового рынка зерновых. Исключение продовольственных товаров и удобрений из санкционного списка вовсе не исключало отказа крупных трейдерских, транспортных, торговых, страховых и логистических компаний, финансовых институтов от работы с российскими грузами и российскими портами. Возможность репутационных рисков для них оказалось выше возможных прибылей. Под отказом в данном случае имеется в виду не только отказ как таковой, но и избирательное изменение условий и повышение тарифов для российских грузов, что для бизнеса равноценно. Их можно обвинить в шовинизме, но это частный бизнес, у него свои законы. Как уже говорилось, политика не определяет экономику, но влияет на нее.

А вот построить прямые связи с покупателями из развивающихся стран, из той же самой Африки, российский бизнес так и не удосужился. Хотя это повысило бы рентабельность торговли, помогло бы снизить финансовое бремя африканских стран от необходимости закупок продовольствия. Но Россию устраивала работа через трейдеров, не требующая расходов на открытие представительств, создание независимых логистических механизмов, строительства хранилищ и элеваторов, зато позволяющая использовать "серые" схемы ухода от налогов и вывода капиталов за границу через фирмы-экраны. Не было на это и твердой политической воли российского руководства. Возможно, это не поздно делать и сейчас. Но проще все отменить.

Несмотря на преимущественно технический характер "зерновой сделки", никоим образом не являющейся формой перемирия, для многих – в том числе и африканцев, как политиков и бизнесменов, так и простых людей, – это вселяло надежду на возможное начало мирного процесса, прекращение кровопролитного конфликта. Отмена сделки не даст миру такого шанса.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, знаток Африки



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