Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Курсант МЧС получил 21 год за убийство школьницы под Красноярском

Евгений Анисифоров
Евгений Анисифоров

Суд в Красноярске назначил 21 год колонии бывшему курсанту пожарно-спасательной академии МЧС Евгению Анисифорову, признав его виновным в убийстве 16-летней школьницы летом 2022 года. После приговора осужденный заявил, что хочет поехать в Украину, чтобы "искупить вину", сообщает "ТВК".

Однако, как пояснили в краевой прокуратуре, Евгений Анисифоров не сможет поехать на фронт в Украину. Граждане, осужденные за сексуальные преступления против несовершеннолетних, по закону не имеют права заключить контракт с Минобороны.

Обвинение запрашивало для Анисифорова 23 года лишения свободы, сообщает прокуратура.

По данным следствия, 31 июля 2022 года 20-летний курсант увидел жертву на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске, куда она пришла после празднования Дня города. Он несколько раз ударил девушку сзади по голове, оттащил в кусты, изнасиловал и убил. Вещи убитой, в том числе – паспорт, Анисифоров забрал себе. Подозреваемого нашли по образцам ДНК, которые взяли у десяти тысяч жителей Железногорска и других городов.

По данным прокуратуры, Анисифоров причастен к другим преступлениям, в том числе – против половой неприкосновенности.

Подозреваемого задержали 5 апреля, спустя восемь месяцев после убийства. Он дал признательные показания.

Суд также удовлетворил иск семьи жертвы на три миллиона рублей.

  • В марте 2024 года российские власти приняли закон, освобождающий от уголовной ответственности по ряду статей за участие в боевых действиях в Украине. СМИ сообщали, что с лета 2023 года заключенных обязали подписывать контракты до конца так называемой "СВО". Ранее осужденные получали помилование указом Владимира Путина после полугода на фронте.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Реакция на удар Ирана по Израилю
Embed
Реакция на удар Ирана по Израилю

No media source currently available

0:00 0:28:52 0:00

Реакция на удар Ирана по Израилю

Приказ захватить Часов Яр

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG