Курсант МЧС получил 21 год за убийство школьницы под Красноярском

Суд в Красноярске назначил 21 год колонии бывшему курсанту пожарно-спасательной академии МЧС Евгению Анисифорову, признав его виновным в убийстве 16-летней школьницы летом 2022 года. После приговора осужденный заявил, что хочет поехать в Украину, чтобы "искупить вину", сообщает "ТВК".

Однако, как пояснили в краевой прокуратуре, Евгений Анисифоров не сможет поехать на фронт в Украину. Граждане, осужденные за сексуальные преступления против несовершеннолетних, по закону не имеют права заключить контракт с Минобороны.

Обвинение запрашивало для Анисифорова 23 года лишения свободы, сообщает прокуратура.

По данным следствия, 31 июля 2022 года 20-летний курсант увидел жертву на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске, куда она пришла после празднования Дня города. Он несколько раз ударил девушку сзади по голове, оттащил в кусты, изнасиловал и убил. Вещи убитой, в том числе – паспорт, Анисифоров забрал себе. Подозреваемого нашли по образцам ДНК, которые взяли у десяти тысяч жителей Железногорска и других городов.

По данным прокуратуры, Анисифоров причастен к другим преступлениям, в том числе – против половой неприкосновенности.

Подозреваемого задержали 5 апреля, спустя восемь месяцев после убийства. Он дал признательные показания.

Суд также удовлетворил иск семьи жертвы на три миллиона рублей.