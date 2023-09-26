Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Курская область была атакована беспилотниками

Губернатор Курской области Роман Старовойт

В Курской области в результате атаки беспилотника без света остались семь населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, дрон сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость. Старовойт заявил, что пострадавших в результате атаки нет.

Министерство обороны России отчиталось о сбитии пяти беспилотников в Курской области в ночь на 26 сентября. Ведомство утверждает, что дроны были украинскими. Губернатор региона сообщал о работе ПВО.

24 сентября в центре Курска беспилотник атаковал административное здание. Вероятнее всего, речь идёт о здании ФСБ. Также дронами был нанесён удар по нефтеперерабатывающеиу заводу. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что атака проведена военной разведкой Украины.

Власти граничащих с Украиной регионов, а в последнее время и более отдалённых, регулярно отчитываются об атаках беспилотников. Министерство обороны России считает дроны украинскими. Украинское командование не комментирует атаки дронов на территории России.

Форум

ВСУ нанесли удар по Севастополю
Embed
ВСУ нанесли удар по Севастополю

No media source currently available

0:00 0:18:58 0:00

ВСУ нанесли удар по Севастополю

Один военный пропал без вести

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG