Курская область была атакована беспилотниками

В Курской области в результате атаки беспилотника без света остались семь населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, дрон сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость. Старовойт заявил, что пострадавших в результате атаки нет.

Министерство обороны России отчиталось о сбитии пяти беспилотников в Курской области в ночь на 26 сентября. Ведомство утверждает, что дроны были украинскими. Губернатор региона сообщал о работе ПВО.

24 сентября в центре Курска беспилотник атаковал административное здание. Вероятнее всего, речь идёт о здании ФСБ. Также дронами был нанесён удар по нефтеперерабатывающеиу заводу. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что атака проведена военной разведкой Украины.

Власти граничащих с Украиной регионов, а в последнее время и более отдалённых, регулярно отчитываются об атаках беспилотников. Министерство обороны России считает дроны украинскими. Украинское командование не комментирует атаки дронов на территории России.