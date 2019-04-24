Кушнер: расследование навредило больше США, чем действия Кремля

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер, который является зятем президента США Дональда Трампа, заявил во вторник, что расследование вмешательства России в президентские выборы США 2016 года нанесло больший ущерб стране, чем само вмешательство. По словам Кушнера, расследование так называемого "российского следа" и все связанные с этим предположения оказали более сильное влияние на американскую демократию, чем "пара рекламных роликов на Facebook".

Говоря «пара рекламных роликов», он, по-видимому, имел в виду данные о российской пропагандистской кампании в американских социальных сетях в пользу Дональда Трампа. Подозрения о масштабном российском вмешательстве в американскую президентскую кампании дали начало почти двухлетнему расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были обнародованы несколько дней назад. Спецпрокурор сговора не обнаружил, но оставил открытым вопрос о возможном препятствовании правосудию со стороны президента Трампа. Мюллер пришел к заключению, что, хотя Москва активно стремилась помочь Трампу победить на выборах 2016 года, представители его избирательного штаба либо не знали об этих усилиях, либо не в полной мере осознавали их. Социальная сеть Фейсбук провела собственное расследование российского вмешательства на своей платформе и пришла к выводу, что не более 10 миллионов американских избирателей столкнулись на платформе с российской рекламой в пользу Трампа.



Кушнер был фигурантом ряда эпизодов, включенных в 448-страничный купированный отчет Мюллера. Самый известный из них – встреча ближайших советников Дональда Трампа, среди них был и Кушнер в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower в Манхаттэне с российским юристом Натальей Весельницкой. Весельницкая утверждала, что может предоставить штабу Трампа компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В конечном счете, как оказалось, Весельницкая такой информацией не располагала.