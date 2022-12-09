Кузбасский правозащитник рассказал о насилии в СИЗО

Арестованный координатор кузбасского правозащитного проекта "Сибирь правовая" Дмитрий Камынин сообщил о насилии со стороны сотрудников изолятора. Об этом сообщает редакция Сибирь. Реалии в распоряжении которой оказалось письмо правозащитника.

По словам Камынина, 2 декабря сотрудники СИЗО повалили его на пол, заломив руки, когда он хотел написать жалобу. Правозащитник утверждает, что ему пытались порвать рот руками под предлогом досмотра.

Камынин также сообщает, что ему перестали выдавать юридическую литературу, присланную его матерью. Он указал руководству изолятора, что имеет право получать книги, так как это разрешено постановлениями Верховного суда и Генпрокуратуры. Представители учреждения ответили Камынину, что им "плевать на решения Верховного суда и предписания Генеральной прокуратуры", потому что "у них здесь свой суд и своя прокуратура".

Также, по словам правозащитника, сотрудники СИЗО перестали отправлять его жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

Дмитрий Камынин был координатором "Сибири правовой", которая публиковала истории бывших заключенных о применении пыток в исправительных учреждениях. В декабре 2020 года его арестовали по обвинению в хранении наркотиков. С сентября 2022 года это дело рассматривает суд.

Также в январе 2022 года на Камынина возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег у местной жительницы в 2017 году. Его рассмотрение начнется в декабре 2022 года, сообщил источник Сибирь.Реалии.