В кемеровском СИЗО правозащитнику Тараненко вместо обуви выдали пакеты

Координатор проекта "Сибирь правовая" Владимир Тараненко, который находится в кемеровском СИЗО-1, вынужден ходить с полиэтиленовыми пакетами на ногах. Обувь ему не выдают. Об этом Тараненко рассказал во время судебного заседания, видеозапись опубликовал телеграм-канал "Инцидент Кузбасс".
"Я свою обувь сносил, носки сносил, трусы сносил, все сносил — они мне вот что дали. Меня не уведомляют, что пришла посылка [с обувью], поскольку я в карцере нахожусь. Пятый месяц не выпускают", — поделился Тараненко.
Правозащитник также рассказал, что в помещении, где его содержат, он был вынужден завесить окно мусорными пакетами, потому что оконный механизм сломан.
- Тараненко и ещё одного координатора проекта "Сибирь правовая", Дмитрия Камынина, арестовали в феврале прошлого года по делу о вымогательстве. По версии следствия, они требовали 20 тысяч рублей с жительницы Кемерова.
- В июне 2020 года Тараненко и Камынин опубликовали статью о пытках и избиениях заключенных в исправительных колониях №5, №22 и №37 Кемеровской области. В ответ на публикацию администрации ИК подали на правозащитников иск в суд о защите чести.
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