В кемеровском СИЗО правозащитнику Тараненко вместо обуви выдали пакеты

Координатор проекта "Сибирь правовая" Владимир Тараненко, который находится в кемеровском СИЗО-1, вынужден ходить с полиэтиленовыми пакетами на ногах. Обувь ему не выдают. Об этом Тараненко рассказал во время судебного заседания, видеозапись опубликовал телеграм-канал "Инцидент Кузбасс".

"Я свою обувь сносил, носки сносил, трусы сносил, все сносил — они мне вот что дали. Меня не уведомляют, что пришла посылка [с обувью], поскольку я в карцере нахожусь. Пятый месяц не выпускают", — поделился Тараненко.

Правозащитник также рассказал, что в помещении, где его содержат, он был вынужден завесить окно мусорными пакетами, потому что оконный механизм сломан.