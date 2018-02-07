Глава сети казино в США покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Cтив Уинн, основатель и глава Wynn Resorts, одной из крупнейших компаний, владеющих казино, ушел во вторник вечером в отставку с поста исполнительного директора и председателя совета директоров после обвинений в сексуальных домогательствах.

В заявлении Уинна говорится, что он не может продолжать руководить компанией будучи объектом необоснованных обвинений и суждений, не основанных на фактах. Совет директоров компании назвал Уинна "гигантом индустрии", сыгравшим ”ключевую роль в превращении Лас-Вегаса в центр развлечений, которым он является сегодня". Wynn Resorts принадлежат знаменитые отели "Уинн", "Мираж", "Остров сокровищ" и "Белладжио".

Отставке Уинна предшествовала статья в Wall Street Journal, опубликованная 10 дней назад, в которой утверждается что Уинн, влиятельнейший в Лас-Вегасе и индустрии казино человек в течение многих лет требовал от работавших в его компании женщин оказывать ему сексуальные услуги. По данным газеты, он был вынужден уплатить более 7 миллионов долларов маникюрше, которую якобы принудил к сексу в своем офисе.

Уинн отвергает обвинения. Тем не менее, комиссия штата Невада, регулирующая индустрию казино, начала расследование. За скандалом последовало падение курсов акций Wynn Resorts, что обошлось 76-летнему миллиардеру в 463 миллиона долларов. Ему также пришлось уйти с поста финансового председателя Национального комитета Республиканской партии, для которой он собирал пожертвования.

Уинн стал последним из длинного списка видных представителей Голливуда, американских средств информации и делового мира, вынужденных уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах и насилии.