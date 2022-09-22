Эстония отказалась пускать бегущих от мобилизации россиян

Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, которые стремятся избежать мобилизации. Ранее выдавать им гуманитарные визы отказалась Латвия. Литва будет рассматривать заявления "в индивидуальном порядке". Об этом заявили министры иностранных дел этих стран.

"Отказ от выполнения своего гражданского долга в России не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране", – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в ответ на письмо Reuters. Эстонское МВД также сообщило, что россиян, у которых есть вид на жительство в Эстонии, не пустят обратно в страну, если они уйдут воевать в Украину.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал, что страна "по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации".



Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что заявления о предоставлении убежища будут "рассматриваться в общем порядке, с учётом всех обстоятельств и на индивидуальной основе". Также ведомство добавило, что Литва "не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем россиянам, которые за ними обращаются".

Финляндия ранее заявила, что будет отказывать в туристических визах российским мужчинам, если есть основания полагать, что они не вернутся в Россию. По словам финского дипломата, которого цитирует портал EUobserver, сейчас "в стране идёт активная политическая дискуссия по вопросу доступа российских резервистов к убежищу". Также Финляндия обратилась к Еврокомиссии с предложением ужесточить въезд россиян во все страны Евросоюза.

Польский дипломат в разговоре с EUobserver посоветовал бегущим из России ехать во Францию или Италию и "массово получать политическое убежище там". "Страны Балтии и Польша не обязаны этого делать", – добавил он.



Еврокомиссия не ответила на вопрос EUobserver, законно ли отказывать в убежище россиянам, бегущим от мобилизации.



С 19 сентября 2022 года страны Балтии и Польша запретили россиянам с туристическими шенгенскими визами въезжать на свою территорию. Запрет не распространяется на тех, кто въезжает по семейным и гуманитарным обстоятельствам.