Вступил в силу запрет на въезд туристов из РФ в страны Балтии и Польшу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для граждан России с туристическими шенгенскими визами.

Единственной страной ЕС, граничащей с Россией, которая не стала вводить запрет для пересечения своей границы для обладателей шенгенских туристических виз, осталась Финляндия. При этом Финляндия значительно сократила количество выдаваемых виз россиянам.

О том, что страны Балтии и Польша не будут пропускать через свою границу россиян с шенгенскими визами, даже выданными другими странами Шенгенского соглашения, было объявлено в начале сентября. Исключения будут делаться для тех, кто въезжает по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Ранее эти же страны были в числе тех, кто добивался от ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам в ответ на военное вторжение в Украину. Такой запрет введён не был, однако Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией – что приведёт, по меньшей мере, к удорожанию виз и увеличению срока их выдачи.

На обладателей видов на жительство введённые странами Балтии и Польшей ограничения на данный момент не распространяются. Однако на минувшей неделе Сейм Латвии в первом чтении принял законопроект об ужесточении выдачи и продления ВНЖ для граждан России и Беларуси.

Кроме того, эти ограничения действуют только для внешней границы ЕС. Это значит, что из других стран Шенгенской зоны въехать в Литву, Латвию, Эстонию или Польшу будет можно.

Ранее представители стран Балтии и Польши подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной безопасности", так как "три четверти граждан России поддерживают российскую военную агрессию в Украине". "Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.