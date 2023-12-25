Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных

Власти Латвии к середине декабря передали Украине 271 автомобиль, конфискованный ранее у водителей, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии. Общая стоимость конфискованных автомобилей - почти миллион евро. Об этом сообщает издание Delfi.

Закон о возможность безвозмездно передавать украинскому государству конфискованные у пьяных водителей машины Сейм Латвии принял в феврале. Решения о конфискации утверждает правительство Латвии. По данным Службы государственных доходов, сейчас к рассмотрению в правительстве готовятся документы на ещё 34 автомобиля стоимостью более 160 тысяч евро.

Автомобили в Украину доставляет организация Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка. Она передаёт Украине и другие автомобили - всего в нынешнем году было отправлено более 1100 автомобилей разных видом общей стоимостью около 2 миллионов евро.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (ныне министр иностранных дел) ранее говорил, что Украину в Латвии поддерживает всё общество, "в том числе и те, кто ездит пьяными". По его словам, Украине передают не все конфискованные машины, а только те, которые действительно могут принести пользу.