Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о даровании ей статуса автокефальной, то есть полностью независимой от РПЦ, церкви.
Решение об этом было принято 20 октября на соборе ЛПЦ, который прошёл в рижском Храме всех святых. Официального сообщения о решениях собора пока нет, однако о них сообщают латвийские СМИ Delfi и bb.lv со ссылкой на участников собора, мирян и священников. Утверждается, что из 161 делегата собора 160 было за обращение к патриарху и только один против.
Обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом, - отмечает Delfi.
8 сентября Сейм Латвии - на фоне войны в Украине - принял представленные президентом страны поправки к закону "О Латвийской православной церкви", согласно которым эта церковь должна стать полностью независимой от Московского патриархата. На следующий день появилось заявление ЛПЦ, в котором было сказано, что государство установило статус церкви как автокефальный и юридически независимый "ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии", при этом подчёркнуто, что изменение статуса не меняет догматы веры и внутреннюю церковную жизнь.
Согласно закону, до 31 октября должны быть внесены соответствующие поправки в устав ЛПЦ. Как сообщается, они обсуждались 20 октября на соборе. Участники собора, которых цитируют латвийские СМИ, пишут о том, что сейчас "идёт канонический процесс утверждения самостоятельности нашей Церкви от Московской Патриархии".
В РПЦ в пятницу сообщили, что пока не получили официального обращения от Латвийской церкви. Ранее РПЦ осудила принятие закона в Латвии.
- Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году. В мировой православной традиции предполагается, что для признания автокефалии разрешение на независимость поместной церкви должна дать её материнская церковь, то есть в данном случае РПЦ.
- Власти Латвии, Украины и ряда других стран обвиняют руководство РПЦ в поддержке агрессии против Украины. Патриарх Кирилл неоднократно заявлял о "героизме" российских военных и о том, что в Донбассе идёт некая метафизическая борьба со злом, ряд священников и иерархов РПЦ открыто высказываются в поддержку войны.
- В 2019 году была провозглашена автокефалия Православной церкви Украины. Томос об автокефалии выдал не Московский патриархат, а Константинопольский. В РПЦ сошли эти действия расколом. Украинская православная церковь, которая после образования ПЦУ осталась самоуправляемой частью РПЦ, после российского вторжения в Украину заявила о своей независимости. Её статус в данный момент не определён - РПЦ не предоставляла ей автокефалию и в то же время не обвиняла в расколе.
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