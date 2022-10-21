Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о даровании ей статуса автокефальной, то есть полностью независимой от РПЦ, церкви.

Решение об этом было принято 20 октября на соборе ЛПЦ, который прошёл в рижском Храме всех святых. Официального сообщения о решениях собора пока нет, однако о них сообщают латвийские СМИ Delfi и bb.lv со ссылкой на участников собора, мирян и священников. Утверждается, что из 161 делегата собора 160 было за обращение к патриарху и только один против.

Обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом, - отмечает Delfi.

8 сентября Сейм Латвии - на фоне войны в Украине - принял представленные президентом страны поправки к закону "О Латвийской православной церкви", согласно которым эта церковь должна стать полностью независимой от Московского патриархата. На следующий день появилось заявление ЛПЦ, в котором было сказано, что государство установило статус церкви как автокефальный и юридически независимый "ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии", при этом подчёркнуто, что изменение статуса не меняет догматы веры и внутреннюю церковную жизнь.

Согласно закону, до 31 октября должны быть внесены соответствующие поправки в устав ЛПЦ. Как сообщается, они обсуждались 20 октября на соборе. Участники собора, которых цитируют латвийские СМИ, пишут о том, что сейчас "идёт канонический процесс утверждения самостоятельности нашей Церкви от Московской Патриархии".

В РПЦ в пятницу сообщили, что пока не получили официального обращения от Латвийской церкви. Ранее РПЦ осудила принятие закона в Латвии.