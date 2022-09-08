Латвийская православная церковь стала независимой от РПЦ

Сейм Латвии в экстренном порядке принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата. Он был внесен президентом страны Эгилсом Левитсом.

"В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", - цитирует латвийского пезидента сайт Delfi.

Власти Латвии ранее осудили Московский патриархат за поддержку действий России на территории Украины. На днях Левитс заявил, что Рига хочет исключить любое влияние Московского патриархата на латвийскую церковь.

Принятые поправки устанавливают полностью самостоятельный и независимый статус Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями. Юридические изменения не касаются канонических вопросов.

Латвийская православная церковь должна привести свой устав в соответствие с новыми требованиями закона к 31 октября.

РПЦ осудила принятие закона в Латвии. В Московском патриархате сказали, что в законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о правах самоуправления и самоопределения. Это не был статус автокефалии, утверждают в РПЦ.

Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году.

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