Лауреатом премии Сахарова стал народ Украины

Лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - высшей награды Евросоюза в области прав человека - стал народ Украины. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Народ Украины, президента Владимира Зеленского или представителей украинского гражданского общества на премию выдвинули сразу несколько фракций Европарламента. Одобрена была компромиссная формулировка - "храбрый народ Украины, представленный её президентом, избранными лидерами и представителями гражданского общества".

Как отметила глава Европарламента, граждане Украины "борются за то, во что они верят, за наши ценности, защищают демократию, свободу и верховенство закона, рискуют своими жизнями за нас".

Церемония награждения пройдёт 14 декабря. В прошлом году лауреатом премии был российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии.

Премия названа в честь советского российского физика, правозащитника и диссидента Андрея Сахарова, лауреата Нобелевской премии мира.