Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова

"Храбрый народ Украины" и украинский президент Владимир Зеленский - в числе претендентов на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, главной награды Евросоюза в области прав человека.

Список номинированных на премию в среду объявил Европарламент. Они выдвинуты фракциями и группами депутатов. Зеленский и граждане Украины получили сразу несколько номинаций с немного различающимися формулировками. Депутаты отмечают храбрость украинцев перед лицом российской агрессии и их приверженность европейским ценностям.

Кандидатуру президента Украины выдвинула фракция Европейских консерваторов и реформистов, назвав Зеленского "лицом украинского народа".

Крупнейшая фракция Европейской народной партии предложила присудить премию "храброму народу Украины", представленному Владимиром Зеленским. Две других партии, входящих в сформировавшую Еврокомиссию коалицию - "Обновляя Европу" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - номинировали "народ Украины", а в качестве его представителей назвали ряд организаций и людей, в том числе Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, парамедика Юлию Паевскую (Тайру), Ивана Фёдорова, бывшего мэром Мелитополя до российской оккупации, и других.

Среди номинированных другими политическими силами также находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Колумбийская комиссия по установлению истины, бразильская активистка Соня Гуажажара и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, убитая на Западном берегу Иордана.

Победитель будет объявлен 19 октября, церемония награждения пройдёт 14 декабря. В прошлом году лауреатом премии был российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии. Награду в Страсбурге получили его соратники и дочь.