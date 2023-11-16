Лауреатами премии "Просветитель" стали Олег Хлевнюк и Рамиз Алиев

Лауреаты премии "Просветитель" объявлены в четверг во время телемоста между Москвой и Берлином. Книжная премия "Просветитель" была основана благотворителем Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия".
В номинации "Гуманитарные науки" премии удостоен Олег Хлевнюк за книгу "Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР" (издательство "Новое литературное обозрение"). В номинации "Естественные и точные науки" лауреатом стал Рамиз Алиев за книгу "Что случилось с климатом" (издательство "Паулсен").
Об этом информирует "Новая газета. Европа".
В номинации "Просветитель. Перевод" победили:
- в номинации "Гуманитарные науки" – книга Анила Сета "Быть собой. Новая теория сознания". Награду получил коллектив издательства "Альпина нон-фикшн": переводчица Мария Десятова, научный редактор Ольга Ивашкина и редактор Наталья Нарциссова;
- в номинации "Естественные и точные науки" – книга Сиддхартхи Мукерджи "Ген. Очень личная история". Награду вручили коллективу издательства CORPUS: переводчице и редактору Ольге Волковой и переводчице Ксении Сайфулиной.
По результатам многолетних исследований нейроученый Анил Сет выдвинул новую теорию сознания. В своей книге он объяснил, как миллиарды нейронов в человеческом мозге неустанно работают над тем, чтобы создавать наш повседневный сознательный опыт. Он также расписал, каким образом формируется восприятие окружающей действительности "от первого лица".
Сиддхартхи Мукерджи в книге "Ген. Очень личная история" рассказал три взаимопроникающие биографии: "идеи гена, человеческого общества в ходе ее разработки и семьи автора, в которую эта идея проникла с багажом наследственного психического заболевания".
Специальную награду "ПолитПросвет" получил Владислав Аксенов за книгу "Война патриотизмов: пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи".
Специально жюри отметило без присвоения статуса лауреата книгу Александра Баунова "Конец режима: как закончились три европейские диктатуры".
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