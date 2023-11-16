Лауреатами премии "Просветитель" стали Олег Хлевнюк и Рамиз Алиев

Лауреаты премии "Просветитель" объявлены в четверг во время телемоста между Москвой и Берлином. Книжная премия "Просветитель" была основана благотворителем Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия".

В номинации "Гуманитарные науки" премии удостоен Олег Хлевнюк за книгу "Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР" (издательство "Новое литературное обозрение"). В номинации "Естественные и точные науки" лауреатом стал Рамиз Алиев за книгу "Что случилось с климатом" (издательство "Паулсен").

Об этом информирует "Новая газета. Европа".