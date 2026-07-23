Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях саммита АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Как сообщает "Интерфакс", переговоры продлились 35 минут.

В МИД России заявили, что стороны провели "обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня". Лавров, как говорится в сообщении, "довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения" и "акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями".

Также Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта" и "приверженность тем предложениям", которые были выдвинуты американской стороной на встрече в Анкоридже.

Накануне встречи Рубио рассказал, что одной из главных тем переговоров с Лавровым станет война России против Украины. На вопрос, намерен ли Вашингтон оказывать давление на Москву, Рубио ответил, что не уверен, что слово "давление" в данном случае является правильным, но подтвердил, что стороны обсудят войну.

В конце июня Рубио заявил, что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года никаких соглашений об окончании войны достигнуто не было. "На Аляске не было заключено соглашение – на Аляске было выдвинуто предложение", – сказал госсекретарь. Он не раскрыл его деталей, но напомнил о публичных требованиях Москвы, в том числе о полном контроле над Донбассом.