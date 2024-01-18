Лавров: "народы СССР" страдали от нацистов не меньше, чем евреи

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве фактически поставил знак равенства между Холокостом - геноцидом еврейского народа со стороны гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны - и убийствами нацистами представителей других народов. Лавров заявил об этом, комментируя операцию Израиля против признанной террористической в США и ЕС палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По словам российского министра, "израильтянам нельзя создавать впечатление, что поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня".

"Да, был Холокост, это жуткое преступление. Но также был геноцид всех народов Советского Союза. Они страдали не меньше... По этой логике, тогда нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено", - сказал, в частности, Лавров.

Жертвами Холокоста стали около шести миллионов евреев, многие из которых были гражданами СССР. Евреи целенаправленно уничтожались в нацистских лагерях смерти. Израиль и ряд других стран, в частности Германия, подчёркивают уникальность Холокоста - даже в сравнении с другими преступлениями, совершёнными нацистами. В последние годы суды в России принимают решения, признающие "геноцидом народов СССР" действия нацистов на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны. Нюрнбергский трибунал в своё время признал факт многочисленных преступлений со стороны нацистов по отношению к нееврейским жителям СССР, но не характеризовал их как геноцид.

Официальная Москва критикует Израиль, обвиняя его в жертвах среди гражданского населения в секторе Газа.

В 2022 году Израиль протестовал против слов Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера якобы "была еврейская кровь", а в 2023 году - против сравнения российским министром политики Запада в отношении России с действиями Гитлера против евреев.

На пресс-конференции Лавров также коснулся вопроса отношений с США и войны в Украине. Он вновь повторил, что Россия достигнет так называемых целей специальной военной операции: "Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена", сказал он в частности. Лавров вновь обвинил Украину и Запад в нежелании вести переговоры, а от Украины потребовал "отказа от нацистской идеологии" и "отказа от вступления в НАТО".

Говоря об отношениях с США, Лавров сказал, что в декабре прошлого года Россия отвергла предложения Соединённых Штатов по стратегической стабильности. По словам главы российского МИД, Москва продолжает настаивать на своих требованиях, высказанных в декабре 2021 года, незадолго до широкомасштабного вторжения в Украину. Россия тогда в частности ультимативно требовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и вернуть инфраструктуру НАТО на восточном фланге в состояние на 1997 год. Эти требования были отвергнуты.

По словам Лаврова, сейчас нет условий "не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с Соединёнными Штатами о стратегической стабильности". При этом российский министр сказал, что Владимир Путин никогда не угрожал Западу ядерным оружием. Прямым текстом Путин этого не делал, но он неоднократно упоминал о возможности его использования в случае угрозы "территориальной целостности" России (в понимании российских властей, эта "целостность" распространяется и на ряд украинских территорий). Кроме того, прямым текстом о возможных ядерных ударах говорили высокопоставленные российские представители, такие как заместитель Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев. Сам Лавров сказал, что "ядерные риски" сейчас "возрастают" вследствие "давления", которое, по его словам, Запад оказывает на Россию.