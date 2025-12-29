Ссылки для упрощенного доступа

Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковали резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

Всего, по данным главы российского МИД, в атаке на резиденцию был задействован 91 дрон. Он добавил, что сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

"Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены", – заявил Лавров. Он добавил, что Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция страны будет пересмотрена.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова "очередной ложью". По его мнению, таким образом Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Утром в понедельник Минобороны России отчиталось о 89 сбитых за ночь дронах, 18 из них были уничтожены над территорией Новгородской области. Впоследствии ведомство заявило, что с 7 до 9 утра по московскому времени над регионом были сбиты еще 23 украинских беспилотника.


Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска
Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

Зеленский о мирном плане

Новости

Новости

