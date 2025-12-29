Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковали резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

Всего, по данным главы российского МИД, в атаке на резиденцию был задействован 91 дрон. Он добавил, что сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

"Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены", – заявил Лавров. Он добавил, что Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция страны будет пересмотрена.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова "очередной ложью". По его мнению, таким образом Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Утром в понедельник Минобороны России отчиталось о 89 сбитых за ночь дронах, 18 из них были уничтожены над территорией Новгородской области. Впоследствии ведомство заявило, что с 7 до 9 утра по московскому времени над регионом были сбиты еще 23 украинских беспилотника.



