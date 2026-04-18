Лавров: переговоры с Украиной – не "приоритет номер один"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталии (Турция), заявил, что Москва "настроена позитивно" в отношении возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле. Лавров, но, тут же добавил, что это для России сейчас "не является приоритетом номер один".

"Мы не уходим от переговоров. Когда кто-то созреет, пусть предлагает, мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, в которое будет предложено, какая повестка", – отметил Лавров.

Ранее кремлевские представители заявляли, что переговоры "поставлены на паузу", связывая это с войной США и Израиля против Ирана.

Соединённые Штаты выступали в качестве посредника в ходе нескольких предыдущих раундов российско-украинских переговоров, которые проходили в Эр-Рияде, Дубае и Женеве. Стороны не сумели достичь согласия прежде всего по территориальному вопросу.