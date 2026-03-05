Лавров: РФ, несмотря на удары по Ирану, верит в "понимания Анкориджа"

Москва, осуждая силовые действия США в отношении Ирана, по-прежнему привержена сотрудничеству с Соединёнными Штатами по вопросу о завершении войны в Украине. Об этом 5 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия резко раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, назвав их агрессией. В то же время, она не заявляла об отказе от сотрудничества с США по другим вопросам. Президент Владимир Путин лично ещё не высказывался о последних событиях лично.

По словам Лаврова, в Москве не проводят параллели между трёхсторонними переговорами по Украине с участием американских представителей и действиями США в отношении Ирана и Венесэулы.

"Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой, поскольку мы находимся в прямом контакте с

американскими коллегами", - сказал Лавров, отметив при этом, что некие российские деятели, "политологи, аналитики, члены парламента", которые сами не участвуют в закрытых переговорах, "начинают проводить параллели и задавать вопросы".

Как заявил Лавров, Россия остается верна "пониманиям", которые, как утверждают в Москве, были достигнуты в ходе встречи президентов России и США на Аляске в прошлом году. По словам Лаврова, "понимания", достигнутые на саммите РФ и США в Анкоридже, "подразумевают серьёзные компромиссы от России".

Ранее российские представители говорили о "духе Анкориджа". По словам Лаврова, "дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется".

Никаких официальных документов по итогам встречи в Анкоридже принято не было. По многочисленным сообщениям СМИ, под "духом" или "пониманиями" Анкориджа российские представители как правило имеют в виду якобы обсуждавшуюся возможность завершения войны в Украине на условиях передачи под контроль России всей территории Донбасса, при этом Россия якобы согласилась вернуть Украине часть захваченных территорий других областей и не настаивать на контроле над всей территорией Херсонской и Запорожской области.

Украина настаивет на прекращении огня по текущей линии фронта. Эту же позицию ещё раз подтвердил в интервью итальянской телерадиокомпании RAI президент Украины Владимир Зеленский.

На этой неделе была запланирована новая трёхсторонняя встреча представителей Украины, России и США. Местом её проведения назывался Абу-Даби. Как сказал Зеленский, представители Киева обговорили с американской стороной изменение места и времени встречи в связи с войной на Ближнем Востоке. Зеленский не сказал, когда теперь может состояться встреча. При этом он выразил надежду на то, что в ближайшее время состоится обмен военнопленными, о которым, по его словам, договорились на предыдущих встречах.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что мирное урегулирование в Украине остаётся одним из его приоритетов. При этом он отметил, что достижению договорённостей мешает в том числе "ненависть" между Путиным и Зеленским.

Полномасштабная война России против Украины продолжается пятый год. В последние недели продвижение российских войск в Украине, по данным аналитиков, существенно замедлилось.