Лавров: возвращение Трампа не улучшит отношения США и РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вряд ли повлияет на российско-американские отношения.



По словам Лаврова, американские власти "игнорировали огромное количество жестов доброй воли" со стороны российского президента Владимира Путина. О чем идёт речь, он не пояснил.



Министр утверждает, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, но при президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться. Кроме того, по мнению Лаврова, нынешняя администрация США не заинтересована в политическом диалоге в том числе по вопросу войны России против Украины.



Лавров сейчас находится в США, где принял участие в заседании Совета безопасности ООН. Там он вновь обвинил США и страны Запада в том, что те якобы используют Украину как плацдарм против России. Ранее, выступая в Москве, он сказал, что Россия недавно отвергла предложения США возобновить прямой диалог о стратегической стабильности.



Вашингтон заявления Лаврова пока не комментировал.



В недавнем разговоре с CNBC госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что если Путина не остановить в войне против Украины, то он может в дальнейшем совершить прямую агрессию против стран НАТО. Это заставит США напрямую вмешаться в конфликт.



Киев продвигает идею проведения саммита по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Предполагается, что на мероприятии лидеры десятков стран без участия России должны будут согласовать возможные условия для мирного урегулирования, среди которых упоминаются вывод войск с территории Украины и выплата Россией репараций.



Кремль утверждает, что требования, содержащиеся в предложениях Зеленского, невыполнимы. Выступая в Совбезе ООН, Лавров фактически назвал условием переговоров с Россией смену украинской власти.



Дональд Трамп претендует на выдвижение в президенты от республиканцев. Он утверждал, что после прихода к власти способен завершить войну в Украине "за 24 часа". В Киеве к этим утверждениям отнеслись скептически.