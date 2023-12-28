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Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет помощи на $250 млн

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поблагодарил США за выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $250 млн.

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов... Мы всегда будем благодарны за эту поддержку", - прокомментировал Зеленский решение в соцсети X.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это будет последний пакет помощи в нынешнем году, отмечает "Голос Америки".

Президент США Джо Байден ранее в этом году попросил Конгресс выделить на помощь Украине еще $61 млрд, но республиканцы отказываются одобрить запрос без соглашения с демократами об усилении безопасности на американо-мексиканской границе.


Ранее Белый дом предупредил, что без дополнительных ассигнований американская помощь Киеву закончится к концу года.

По словам госсекретаря Блинкена, последний пакет помощи включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов.

По словам Владимира Зеленского, эти поставки удовлетворят "самые насущные потребности Украины".

  • С момента начала полномасштабного российского вторжения Конгресс одобрил выделение Украине более $110 млрд, но не утвердил ни одной суммы с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей в январе 2023 года.

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