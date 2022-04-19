Лавров заявил о начале новой фазы войны в Украине

Россия начинает следующую фазу войны в Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД также заявил, что Москва не собирается использовать ядерное оружие в ходе "спецоперации". "Речь идет только об обычных вооружениях", -цитирует Лаврова ТАСС.
Сегодня же впервые за последние три недели военные действия в Украине прокомментировал министр обороны России Серей Шойгу. На коллегии Минобороны он заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". При этом, по его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны. Шойгу утверждает, что поставляя Украине оружие западные страны провоцируют Киев воевать "до последнего украинца".
О новой фазе так называемой "специальной операции в Украине", о которой заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, Шойгу ничего не говорил.
Вчера о начале наступления российской армии в Донбассе сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.
Секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов отметил, что по информации украинских властей в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она пройдет 24 апреля.
- Вскоре после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин приказал перевести российские стратегические силы в особый режим несения службы. Сообщений об отмене этого приказа не было.
- На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие. Однако пока ЦРУ не располагает практическими доказательствами того, что Москва в действительности планирует пойти на столь крайние меры
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.