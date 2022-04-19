Лавров заявил о начале новой фазы войны в Украине

Россия начинает следующую фазу войны в Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Глава российского МИД также заявил, что Москва не собирается использовать ядерное оружие в ходе "спецоперации". "Речь идет только об обычных вооружениях", -цитирует Лаврова ТАСС.

Сегодня же впервые за последние три недели военные действия в Украине прокомментировал министр обороны России Серей Шойгу. На коллегии Минобороны он заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". При этом, по его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны. Шойгу утверждает, что поставляя Украине оружие западные страны провоцируют Киев воевать "до последнего украинца".

О новой фазе так называемой "специальной операции в Украине", о которой заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, Шойгу ничего не говорил.

Вчера о начале наступления российской армии в Донбассе сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

Секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов отметил, что по информации украинских властей в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она пройдет 24 апреля.