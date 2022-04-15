Глава ЦРУ: нельзя легкомысленно относиться к ядерным угрозам Москвы

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности в Украине нельзя относиться легкомысленно. "учитывая возможное отчаяние президента Путина", если ему не удастся добиться подобия победы в этой войне. Об этом сообщает "Голос Америки".

Однако Центральное разведывательное управление, несмотря на "риторические заявления" Кремля о приведении ядерного арсенала в состояние повышенной боевой готовности, не располагает практическими доказательствами того, что Москва в действительности планирует пойти на столь крайние меры, подчеркнул Бёрнс, выступая в четверг в Технологическом институте штата Джорджия.

На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде на побережье Балтийского моря, если Швеция и Финляндия присоединятся к Североатлантическому союзу .

Бёрнс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

Уильям Бёрнс был послом США в России в 2005-2008 годах. Последний раз глава ЦРУ был в Москве в ноябре 2021 года по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предупредить Путина о том, что американская разведка знает о планах российского вторжения в Украину.

По словам Бёрнса, принимая решение о военной операции, Путин ожидал быстрой капитуляции украинской армии и победы российских сил с минимальными потерями - и не предвидел жестких санкций Запада, а также считал, что валютные резервы защитят российскую экономику от санкций. "Путин оказался неправ по каждому из этих пунктов", - сказал Бернс.

Через семь недель после начала войны Украина не сломлена, а Россия несет колоссальные материальные и репутационные потери, заявил глава ЦРУ.