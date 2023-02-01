Лаврова, Конашенкова и Небензю вызовут в суд по делу о фейках 

Тимирязевский районный суд Москвы, в котором проходит рассмотрение уголовного дела о фейках о российской армии, возбуждённого против студента МГУ Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете безопасности ООН Виталия Небензю. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Иванова.
Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт просила выписать повестки для Лаврова, Конашенкова и Небензи, поскольку все трое "являются свидетелями обвинения и могут быть допрошены в суде". Кроме того, по словам Эйсмонт, "Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Лаврова и Конашенкова".
Одобрив ходатайство, судья Тимирязевского районного суда отложила заседание до 8 февраля. Одновременно с этим срок содержания под стражей Дмитрия Иванова был продлён до 3 мая.
- Дмитрий Иванов - студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала "Протестный МГУ". За свою гражданскую позицию он неоднократно подвергался штрафам и административным арестам. 2 июня прошлого года Иванов был задержан и отправлен в СИЗО по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии России. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. По предъявленному обвинению Иванову грозит до 10 лет колонии.
- Статью о распространении фейков про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны. Нарушителям статьи грозят длительные тюремные сроки - вплоть до 15 лет лишения свободы. На данный момент возбуждены уже сотни подобных уголовных дел. По мнению правозащитников, таким образом в России фактически введена военная цензура.
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