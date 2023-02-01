Лаврова, Конашенкова и Небензю вызовут в суд по делу о фейках 

Тимирязевский районный суд Москвы, в котором проходит рассмотрение уголовного дела о фейках о российской армии, возбуждённого против студента МГУ Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете безопасности ООН Виталия Небензю. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Иванова.

Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт просила выписать повестки для Лаврова, Конашенкова и Небензи, поскольку все трое "являются свидетелями обвинения и могут быть допрошены в суде". Кроме того, по словам Эйсмонт, "Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Лаврова и Конашенкова".

Одобрив ходатайство, судья Тимирязевского районного суда отложила заседание до 8 февраля. Одновременно с этим срок содержания под стражей Дмитрия Иванова был продлён до 3 мая.