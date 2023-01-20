Автора "Протестного МГУ" Иванова после суда избил конвоир

Автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, обвиняемого по делу о фейках про российскую армию, после заседания Тимирязевского суда Москвы избил конвоир. Об этом сообщила группа поддержки Иванова в телеграме. Информацию подтвердила адвокат Мария Эйсмонт.

Соратники Иванова пишут, что причиной стал отказ подсудимого протянуть руки для наручников во время диалога адвоката с судьёй о следующих заседаниях. По словам Эйсмонт, её подзащитный попросил конвоира дать ему дослушать разговор, но сотрудник суда силой вывел Иванова из зала.

На следующий день Иванов рассказал Эйсмонт, что конвоир после выхода из зала суда отключил видеорегистратор, столкнул обвиняемого с лестницы, а затем отвёл в сторону туалета, попытался там окунуть его головой в унитаз, и потом стал избивать.

По словам Иванова, за происходящим наблюдал второй сотрудник суда, но вмешиваться не стал. Конвоир закончил избиение после появления третьего сотрудника суда – старшего лейтенанта, который сказал, что пора заканчивать.

Эйсмонт предположила, что Иванова били так, чтобы не оставить следов. Врач в СИЗО зафиксировал у него только небольшие гематомы на запястьях.

Дмитрий Иванов — студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала "Протестный МГУ". 2 июня прошлого года его задержали и отправлен в СИЗО по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины и отказ называть войну "спецоперацией". Иванову грозит до 10 лет колонии.

Больше новостей Радио Свобода: