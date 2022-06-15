Лаврова не пустили, зато приехал Шольц. Большая игра вокруг Сербии

Вокруг Сербии разворачивается большая дипломатическая игра России и Запада. Ее результаты могут быть не слишком радостными для сербского президента Александра Вучича.

Небо над Лавровым

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова натолкнулся на прошлой неделе на невидимую стену: ему не дали разрешения на вход в своё воздушное пространство по пути в Белград три балканских государства – Болгария, Северная Македония и Черногория.

Этот афронт имел скорее моральное, чем практическое измерение: если действительно этим была "заблокирована международная деятельность Сербии… на российском направлении", как потом жаловался Лавров, то такая оценка основательно задевает дипломатические компетенции Белграда. Слова же министра о "беспрецедентном и немыслимом" отношении к РФ на Балканах и вовсе ожидаемого резонанса не имели. Соседи Сербии и не подумали отказаться от суверенитета воздушного пространства, чтобы Белград мог приветствовать министра иностранных дел страны-агрессора, лично включенного в санкционный список Европейского союза. Напомним, что весь ЕС закрыл свое небо для российских самолетов, за исключением полётов в гуманитарных целях. Российский коллега мог добраться до Белграда на поезде, это не запрещено, заметил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Чрезвычайная досада Лаврова вполне объяснима: российский министр должен был на несколько дней опередить немецкого канцлера Олафа Шольца, собравшегося впервые посетить Белград. Считается, что Лавров рассчитывал серьезно поговорить с президентом Александром Вучичем о том, какие шаги в отношениях Сербии с Западом Кремль считает еще допустимыми, а какие – уже нет. Расчет Москвы заключается в том, что новые цены "Газпрома" для Сербии должны перевесить искушение Белграда поддаться нарастающему давлению Брюсселя и присоединиться к санкциям против России. Если этого не произойдет, яснее станет бесповоротная утрата Сербией европейских перспектив. Отсюда – превосходное предложение президента Путина на следующие три года: 300–400 долларов за тысячу кубометров газа, поставляемого Россией в Сербию. Оно уже имеется, но контракт пока не финализирован, его можно и потерять.

Сербия: большая игра

Вучич тщательно готовил себя и сербов к визиту канцлера Германии. "Эти несколько часов с ним имеют огромное значение. Германия – наш крупнейший торговый партнер и инвестор. Мы должны быть благодарны канцлеру Шольцу – он был настолько корректен и справедлив, чтобы дать понять: даже в случае приезда Лаврова в Белград он не отменил бы свой визит (вероятность этого в Берлине обсуждалась. – РС), потому что всегда видит решение в переговорах и прямом взаимодействии", – говорил Вучич за пару дней до встречи с немецким гостем. Правда, за подобострастием последовала легкая дерзость: "Сербию осуждают за несоблюдение санкций ЕС [против России], в то время как такие страны, как Германия, по-прежнему покупают российский газ. А что Сербия сделала плохого? Или это просто наш отказ быть частью некой группы вызывает у кого-то головную боль?.."

Канцлер Шольц сказал, что ждёт от нас введения санкций против России "вчера", то есть как можно скорее, объяснялся Вучич уже по итогам встречи. Но из нашего угла всё выглядит немного иначе, добавил он. "Не забывайте, мы имеем вековые отношения с Россией, но это нам не помешало справедливо осудить (в резолюциях ООН, которые Белград поддержал. – РС) нарушение международного права и нападение на Украину, потому что мы уважаем принципы и ценности. Что касается санкций против России, то у нас другое мнение". Так сербский президент в очередной раз выступил мастером угождения "и нашим, и вашим".

Что Сербия сделала плохого? Или наш отказ быть частью некой группы вызывает у кого-то головную боль?

Игра вокруг Сербии, которую уже больше двадцати лет ведут Запад и Россия, пока приносит неоднозначные результаты. Если смотреть с западного направления, то у Сербии существует План индивидуального партнерства с НАТО (Individual Partnership Action Plan – IPAP), заключенный в 2015 году. Он дал силам Североатлантического союза доступ к военной инфраструктуре Сербии, а ратифицированное здешним парламентом соглашение с НАТО гарантировало его персоналу в Сербии дипломатический иммунитет, освобождение от уплаты налогов, а также свободное передвижение по всей территории страны. В настоящее время Сербия находится в процессе перехода на новую Индивидуальную программу партнерства (Individually Tailored Partnership Programme – ITPP), которая учитывает цели каждого партнера в его отношениях с НАТО. Офис военной связи альянса в Белграде, созданный ещё в декабре 2006 года, поддерживает сербские оборонные реформы, способствует участию Сербии в программе "Партнёрство во имя мира" и оказывает содействие деятельности НАТО в области общественной дипломатии в регионе. В последние годы Сербия много и охотно покупала оружие в России, включая такие передовые системы, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", но до начала украинской войны учений с натовскими подразделениями проводила в десять раз больше, чем с российской армией.

С восточной стороны, помимо упомянутого российского оружия и газа, есть и "поставки" нематериальные: мифы о славянском братстве, а также скопированная с "Русского мира" гегемонистская концепция "Сербского мира", которая вызывает у многих жителей Балкан воспоминания о кошмарах войн рубежа веков. Что касается экономической помощи со стороны России, то она скорее символична. В то же время Сербия даже как кандидат в члены ЕС получает из его фондов весьма значительные средства на цели развития.

Вучич не забывает время от времени благодарить Москву за поддержку Сербии в косовском вопросе, но тщательно избегает упоминания одного из самых любимых детищ российского МИДа – резолюции 1244 Совбеза ООН. Она была принята еще в 1999 году и составлена таким образом, что без внесения в нее ряда изменений Сербия не сможет признать независимость Косова, провозглашенную в одностороннем порядке в 2008 году, а следовательно, и стать членом Евросоюза. Между тем признание Косова – это второй главный пункт, который подчёркнуто ясно огласил канцлер Шольц во время своего визита. Ключи от резолюции, а значит, и от европейского будущего Сербии и Косова, находятся, таким образом, у Москвы, и она никогда выпустит их из рук по доброй воле. С другой стороны, Брюссель, как и Вашингтон, уже который год прилагают энергичные усилия для примирения Белграда и Приштины.

Неясные перспективы "великого серба"

Общее разочарование Вучича теперешним положением Сербии в Европе было поручено сформулировать его политическому соратнику, министру внутренних дел Александру Вулину. Западная цивилизация воспринимает нас как неудачно вклинившихся в антироссийский фронт братьев России, заявил он в обширном интервью газете "Вечерне новости". Что бы мы ни делали, мы не станем частью Европы, но можем потерять своего многовекового друга, заметил Вулин. Когда они требуют от нас ввести санкции против России, то знают, что в экономическом смысле это незначительный факт, но в моральном представляет собой серьезный удар. Ради того, чтобы немножко быстрее ползти в направлении ЕС, от нас требуют признать Косово, разорвать любые связи с Россией, жаловался министр. Большой мастер политической демагогии, Вулин, понимающий, что какие-то сомнения у Москвы в отношении его босса всё же остаются, подстилает немного соломки: "Если бы во главе Сербии был не Вучич, не было бы ни малейшей надежды устоять и не ввести санкции против России. Вучич показывает силу, которая превосходит положение президента маленькой страны, и я верю, что он выдержит. Вучич не "маленький русский", как его называют, он великий серб".

Вучич не "маленький русский", как его называют, он великий серб

Как пишет хорватская газета Jutarnji list, Москва намекает "великому сербу", что в Белграде есть много претендентов на его трон, и Кремль может туда посадить одного из них. Недавно открыто предложил себя Путину Вук Еремич, министр иностранных дел в 2007–2012 годах, кандидат в президенты Сербии на выборах 2017 года. Вучич находится в затруднительном положении, заключает газета.

В то же время другой бывший министр иностранных дел Вук Драшкович заявил болгарскому изданию: "Сербия обязана дистанцироваться от России и Путина, иначе она превратится в балканскую Венесуэлу или Сирию. Россия Владимира Путина заинтересована в том, чтобы на Балканах постоянно были конфликты, ненависть, чтобы ждать удобного момента, когда здесь случится какое-то несчастье, и Россия закрепится здесь. Эта "путинофилия" стала особенно агрессивной после 16 октября 2014 года, когда Путин посетил Белград и тогдашний президент Томислав Николич поцеловал его девять раз и организовал для него грандиозный военный парад".

Хорошо, что Лавров не приехал, сказала вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. Мы должны думать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко решила двигаться в ЕС. "Мы постоянно слышим, что Сербия – лучший друг России. Если они наши друзья, то не должны были планировать приезд [министра] в этот момент". С этим мнением неплохо монтируется "сенсация" от сербского таблоида Informer: не жалея нервов читателей, он выяснил у своего "источника", что британцы якобы предложили НАТО "похитить Лаврова в нашей стране", чтобы создать кризисную ситуацию и вынудить Путина вступить в переговоры с Западом.

Политические противники Вучича предупреждают, что главу Сербии непременно обманут, какие бы уступки он ни делал. Как замечает профессор международного права университета в Косовской Митровице Деян Мирович, "никто даже не заикается о том, когда Сербия, хотя бы ориентировочно, могла бы быть принята в ЕС. Поэтому напрашивается вывод, что уступка Сербии в данном случае – это обещание Вучичу, что он останется у власти, несмотря на многочисленные криминальные аферы, в которых замешано его близкое окружение". В отношении Косова "Вучич ни разу не упомянул конституцию своего государства или действующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Президент говорил о 77 тысячах сербских рабочих, которые работают в немецких компаниях, но при этом забыл упомянуть о том, что компания "Нефтяная индустрия Сербии", которая принадлежит "Газпрому", обеспечивает одну шестую часть сербского бюджета. Это можно понять только в том случае, если его сделка с Западом содержит как раз гарантии, которые Вучич получит в случае признания Косова и присоединения Сербии к антироссийским санкциям".