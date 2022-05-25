Путем Милошевича. Эфир в 18:05

По мере того, как открывается масштаб военных преступлений России в Украине, встает вопрос о международном трибунале и персональной ответственности Владимира Путина. Полезным прецедентом может быть суд над Слободаном Милошевичем, которого объявили военным преступником, когда он еще был президентом Сербии. Может ли произойти то же самое с Путиным, увидим ли мы его на скамье подсудимых в Гааге?



Гости программы: экономист и политолог Владислав Иноземцев, представитель ООН Антон Никифоров, и кандидат юридических наук, специалист по международному праву Глеб Богуш. Эфир в 18:05.