Le Monde: Франция поддерживает проект "Росатома" в Венгрии

Франция поддерживает проект атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии, который реализует российская госкорпорация "Росатом" при условии, что Будапешт строго соблюдает "европейские рамки международных санкций". Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в окружении министра энергетики Франции.

По словам собеседника издания, Франция готова принять участие в проекте "Пакш-2", в частности в строительстве двух новых атомных реакторов. При этом он напомнил, что на данный момент атомная промышленность не подпадает под действие международных санкций против России в ответ на её вторжение в Украину.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что французская компания Framatome может расширить свое участие в сооружении АЭС "Пакш-2", чтобы не допустить срыва этого проекта, если из него выйдет германская Siemens Energy. Участие Siemens Energy в проекте блокируют вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Правительство Франции дало Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования. При этом от комментариев по этому вопросу во французской компании отказываются, отмечает Le Monde.

АЭС "Пакш" построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо, обеспечивая половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящий момент на станции работают четыре энергоблока. Проект "Пакш-2" подразумевает строительство российской стороной двух новых энергоблоков атомной электростанции Пакш, на реализацию которого Россия выдала Венгрии кредит в размере 80% стоимости проекта. Кредит Будапешт должен погасить в течение 21 года, причем частично – за счет субсидий Евросоюза.

Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счёт российского кредита.

В начале апреля в ходе визита в Москву Сийярто встретился с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и обсудил вопрос строительства атомной станции "Пакш-2". Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.