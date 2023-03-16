Ленинградский облсуд защитил право солдата на невоенную службу

Ленинградский областной суд подтвердил незаконность мобилизации на фронт солдата, просившего об альтернативной гражданской службе (АГС) по религиозным убеждениям. Житель Гатчины Павел Мушуманский добивался права на АГС в рамках мобилизации. О решении облсуда, вынесенном 16 марта в Санкт-Петербурге, сообщили адвокат истца Александр Передрук и телеграм-канал "Военный омбудсмен".

Мушуманский получил повестку по мобилизации 24 сентября прошлого года, пришел в военкомат и попросил направить его на АГС в связи с его религиозными убеждениями. В военкомате ему было отказано, и он был отправлен в войсковую часть в Лугу.

В части Мушуманский подал командованию рапорт об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, а также оспорил в суде решение военкомата о призыве в воинскую часть по мобилизации.

16 ноября прошлого года в первой инстанции — в Гатчинском городском суде — призыв Павла Мушуманского на военную службу был признан незаконным. Это решение в пользу мобилизованного оспорил в областном суде военный комиссар Гатчины и Гатчинского района.

16 марта Ленинградский областной суд отклонил жалобу военных властей. "Решение Гатчинского городского суда оставили без изменений, жалобу — без удовлетворения", — сообщил изданию "Фонтанка" адвокат Александр Передрук. Он напомнил, что Мушуманский на данный момент по-прежнему находится в воинской части. "Осталось урегулировать формальности, связанные с его увольнением, но никаких оснований удерживать его в части нет", — отметил защитник.