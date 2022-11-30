Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации

Суд в Гатчине Ленинградской области признал незаконным призыв по мобилизации местного жителя Павла Мушуманского, чьи религиозные взгляды не допускают военной службы. Как отмечает глава правозащитной организации "Агора" адвокат Павел Чиков, это первый такой прецедент в России. Мушуманский был мобилизован в сентябре, но стал оспаривать правомочность своего призыва в суде.
23-летний Павел Мушуманский - баптист, его религиозные убеждения запрещают ему брать в руки оружие. В 2019 году Мушуманский был призван на срочную службу, но добился замены её альтернативной, и два года работал санитаром в психоневрологическом интернате. Соответствующая информация была отражена и в его личном деле в военкомате.
Вскоре после объявления мобилизации в сентябре Мушуманский получил повестку и был отправлен в воинскую часть, однако подал судебный иск с требованием признать его мобилизацию незаконной и предоставить ему возможность пройти альтернативную гражданскую службу, как ранее. Он подчёркивал, что право на альтернативную службу гарантируется Конституцией. Тогда отправка его на обучение и впоследствии в Украину была приостановлена на время рассмотрения иска, однако он продолжал находиться в военной части. 30 ноября суд удовлетворил иск мобилизованного.
- На официальном российском портале Объясняем.рф указано, что альтернативная гражданская служба для мобилизованных не предусмотрена. Исключение, как подчёркнуто там, может быть сделано для лиц, уже проходящих альтернативную службу в вооружённых силах России в качестве гражданского персонала - они могут продолжать занимать свои должности в армии.
- Накануне в том же Петербурге суд отказался признать незаконной мобилизацию Кирилла Березина, который отказался брать в руки оружие и сбежал из подготовительного лагеря российских войск под Белгородом. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си. Березин и его адвокат настаивали в суде, что военкомат проигнорировал его заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую.
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