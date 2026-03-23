Ленобласть атаковали дроны. В порту Приморска загорелось топливо

В порту Приморска в Ленинградской области после атаки беспилотников повреждена ёмкость с топливом, возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, ведется тушение пожара, персонал эвакуирован.

По словам Дрозденко, меньше чем за сутки над Ленобластью уничтожены более 60 дронов. "Агентство" пишет, что это был крупнейший воздушный налет на область с начала полномасштабной войны. В июле 2025 года регион атаковал 51 дрон.

Порт Приморск – один из крупнейших российских нефтеналивных портов. Его мощности составляют ​около миллиона баррелей нефти и около 300 тысяч баррелей дизельного топлива в ​сутки. На его территории также расположены две крупные нефтебазы.

Дрозденко также сообщил, что один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района.

В аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на приём и вылет самолётов. Утром 23 марта аэропорт после 15 часов ограничений возобновил работу. На вылет были отменены 62 рейса, свыше 80 рейсов задержались более чем на два часа, 45 самолёетов приземлились на запасных аэродромах, сообщил Минтранс.

Минобороны России отчиталось о 249 сбитых украинских беспилотниках над 12 регионами и акваторией Азовского моря.