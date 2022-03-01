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Леонид Кучма обратился к россиянам: "Не будьте сообщниками преступления"

Леонид Кучма у братской могилы, в которой похоронен его отец

Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к гражданам России в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.

Как утверждает Кучма, президент России Владимир Путин приказал "уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садикам". Кучма призвал россиян "не быть сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера". "Моя жена – русская и она в ужасе от того, что русский народ такое творит. Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал" - говорится в обращении бывшего украинского президента. "Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма".

Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 по 2005 годы и поддерживал добрососедские отношения с Россией.

Российские официальные лица утверждают, что армия на территории не обстреливает гражданские объекты. Существуют многочисленные свидетельства обстрелов и подтвержённые факты гибели мирных жителей. Утром во вторник ракета попала в здание Харьковской областной администрации в самом центре Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".

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