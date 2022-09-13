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Леонида Гозмана задержали в Москве на выходе из спецприёмника

Леонид Гозман

Оппозиционера Леонида Гозмана задержали в Москве на выходе из спецприёмника в Мневниках, где он провел 15 суток за публикацию поста в фейсбуке. Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

Сотрудники полиции ждали политика у дверей спецприёмника. Они посадили его в машину и увезли в отдел.

Позже стало известно, что задержание Гозмана вновь связано с его публикацией в интернете. В 2013 году политик опубликовал пост в "Живом Журнале", который полиция посчитала нарушающим закон о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии.

Суд над Гозманом назначен на среду, 14 сентября. До этого он будет находиться в ОВД.

В конце августа суд в Москве арестовал Гозмана на 15 суток по административному делу о приравнивании нацистской Германии к Советскому Союзу. Поводом стал пост Гозмана в фейсбуке, который он опубликовал несколько лет назад. В нём утверждалось, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.

До этого Гозмана несколько раз задерживала полиция. Против него возбуждено уголовное дело по статье о несообщении о втором гражданстве. Сам Гозман утверждает, что уведомлял об этом органы власти, а преследование связывает исключительно со своей политической позицией.

После вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Гозман несколько раз публично выступил против войны.

  • В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать нацистскую Германию к СССР. 15 суток ареста – максимальное наказание по этой статье. При этом в исследованиях по истории и политологии проведение параллелей между гитлеровской Германией и сталинским СССР – не редкость, оба этих государства относят к тоталитарным режимам, имеющим ряд общих черт.

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