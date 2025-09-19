Леонида Гозмана заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает "Новая газета Европа". Что стало поводом для возбуждения дела, неизвестно.

Политик уехал из России в сентябре 2022 года. В 2024 году его заочно приговорили к лишению свободы сроком 8,5 лет по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Поводом стали публикации в фейсбуке и телеграм-канале, в которых, по версии следствия, нашли "намеренное искажение" фактов о ходе войны России против Украины.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внёс Гозмана в "список террористов и экстремистов", причину такого решения ведомство не назвало.