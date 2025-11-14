Леонида Гозмана заочно приговорили к шести годам колонии

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил оппозиционера Леонида Гозмана к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в оправдании терроризма из-за его интервью зарубежному изданию. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

С учётом ранее вынесенного заочного приговора по другому делу - о так называемых фейках об армии - Гозману назначили десять лет лишения свободы. Прокуратура запрашивала шесть лет по статье об оправдании терроризма и 11 лет в совокупности.

В вину политику поставили интервью изданию "Bild на русском", в котором следствие усмотрело одобрение атак беспилотников на Москву и взрывана Крымском мосту. Адвокаты просили оправдать Гозмана.

Политик после российского вторжения в Украину в 2022 году покинул страну. В 2024 году в Москве была задержана его жена Марина Егорова, которую обвинили в контрабанде культурных ценностей из-за попытки вывезти из России полученные в наследство столовые приборы. Егорова больше года провела под домашним арестом. В начале ноября Гозман сообщил, что она покинула Россию, подчеркнув, что отъезд был произведён легально.