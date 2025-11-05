Жена Леонида Гозмана, бывшая под домашним арестом, выехала из РФ

Находившаяся под домашним арестом жена заочно осуждённого в России оппозиционера Леонида Гозмана Марина Егорова уехала из России. Об этом написал Гозман в фейсбуке.

"Выезд из страны был осуществлен совершенно легально. Мы не планируем комментировать все происшедшее публично", - написал Гозман. Он сообщил, что Егорова покинула Россию "на днях" и уехала в Израиль. Представители властей отъезд Егоровой пока не комментировали.

Марина Егорова - доктор психологических наук, была завкафедрой факультета психологии МГУ. После российского вторжения в Украину, в июле 2022 года, против выступившего против войны Гозмана и его жены было возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве (они имеют гражданство Израиля). Гозман и Егорова в 2022 году уехали из России, но в августе 2024 года она приехала в страну, чтобы читать курс лекций студентам. Её задержали и обвинили в контрабанде культурных ценностей. Следствие посчитало, что она участвовала в попытке вывезти из России предметы антиквариата. По словам адвоката, речь шла о столовых приборах из мельхиора и серебра, полученных Гозманом в наследство от матери. С октября прошлого года Егорова находилась под домашним арестом.

Леонид Гозман был заочно обвинён в распространении так называемых фейков об армии, в июле 2024 года его заочно приговорили к 8,5 годам колонии. Впоследствии против него возбудили ещё одно дело - об оправдании терроризма. Дела связаны с антивоенными выступлениями политика.