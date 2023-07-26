74-летней пенсионерке грозит до 5 лет тюрьмы за пост о георгиевской ленте

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 74-летней жительницы Омской области по статье о реабилитации нацизма, сообщает издание "Астра".

Поводом послужил репост публикации о георгиевской ленте, который пенсионерка сделала в социальной сети "Одноклассники". Как утверждает следствие, в тексте публикации содержатся признаки "негативного отношения к символу воинской славы России". О других подробностях дела не сообщается.

В России георгиевская лента много лет является одним из главных символов празднования победы в Великой Отечественной войне. В 2014 году она стала символом так называемой "Русской весны" – пропагандистской кампании, сопровождавшей аннексию Крыма.

Оранжево-чёрную ленту также широко использовали сепаратисты Донбасса. Постепенно она фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Публичная демонстрация георгиевской ленты запрещена в Украине, Латвии, Литве и Молдове.