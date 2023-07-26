74-летней пенсионерке грозит до 5 лет тюрьмы за пост о георгиевской ленте

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 74-летней жительницы Омской области по статье о реабилитации нацизма, сообщает издание "Астра".
Поводом послужил репост публикации о георгиевской ленте, который пенсионерка сделала в социальной сети "Одноклассники". Как утверждает следствие, в тексте публикации содержатся признаки "негативного отношения к символу воинской славы России". О других подробностях дела не сообщается.
В России георгиевская лента много лет является одним из главных символов празднования победы в Великой Отечественной войне. В 2014 году она стала символом так называемой "Русской весны" – пропагандистской кампании, сопровождавшей аннексию Крыма.
Оранжево-чёрную ленту также широко использовали сепаратисты Донбасса. Постепенно она фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Публичная демонстрация георгиевской ленты запрещена в Украине, Латвии, Литве и Молдове.
- В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал отдельный закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Согласно документу, за публичное осквернение ленты нарушитель может быть оштрафован на сумму до пяти миллионов рублей или подвергнуться лишению свободы на срок до пяти лет. В тексте законопроекта подчёркивалось, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, должна пресекаться.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.