26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он назвал племянника Кадырова "отличным управленцем" и "верным соратником" главы Чечни и отметил, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление "начинает динамично развиваться".
В начале февраля Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.
До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.
Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.
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