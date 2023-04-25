26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он назвал племянника Кадырова "отличным управленцем" и "верным соратником" главы Чечни и отметил, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление "начинает динамично развиваться".

В начале февраля Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.

До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.

Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.