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26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку

Хамзат Кадыров и Рамзан Кадыров

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он назвал племянника Кадырова "отличным управленцем" и "верным соратником" главы Чечни и отметил, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление "начинает динамично развиваться".

В начале февраля Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.

До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.

Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.

  • В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. "Кому доверяю, того и назначаю". - говорил Кадыров.
  • Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
  • В 2018 году Русская служба "Би-би-си" подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.

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