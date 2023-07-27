24-летнюю самарчанку обвинили в госизмене и призывах к терроризму 

Против 24-летней жительницы Самары Полины Евтушенко возбудили уголовные дела о подготовке к госизмене и призывах к терроризму, сообщает SOTA.

Первое дело было заведено в начале июля, суть обвинений следственные органы не раскрывали. При этом Евтушенко была отправлена в СИЗО как минимум до 11 сентября.

Второе обвинение Евтушенко предъявили в прошедший вторник – по версии следствия, 24-летняя самарчанка якобы склоняла своего знакомого вступить в легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины.

SOTA отмечает, что ранее Евтушенко комплиментарно отзывалась о легионе в своём инстаграме. Там же она публиковала свои фото в одежде цветов украинского флага.