Парнас, дававший показания о Трампе, осуждён к 20 месяцам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке в среду приговорил бизнесмена Льва Парнаса, бывшего бизнес-партнёра адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, к 20 месяцам тюрьмы. Ещё в октябре прошлого года суд признал его виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний, в частности, в использовании средств зарубежного инвестора с целью оказать влияние на кандидатов на выборные должности путём пожертвований в их избирательные фонды.

Помимо прочего, Парнас в 2018 году направил 325 тысяч долларов в избирательный фонд, который поддерживал тогдашнего президента Дональда Трампа.

Инвестор, о котором идёт речь - российский финансист Андрей Муравьёв. Парнас и ещё один натурализованный американец, Андрей Кукушкин, использовали его средства, как утверждается, чтобы поддержать политиков, обещавших помочь их бизнес-проекту, связанному с легальной торговлей марихуаной.

Обвинения против Парнаса были выдвинуты ещё в бытность Трампа президентом. Парнас получил широкую известность в США не в связи с этим делом, а из-за его признаний о том, как Джулиани с его помощью пытался получить компрометирующие материалы в отношении соперника Трампа, нынешнего президента США Джо Байдена.

Парнас - уроженец Украины, получивший гражданство США. Он был свидетелем в ходе первого процесса по делу об импичменте Трампа. Как он утверждал в своих показаниях, Джулиани сотрудничал с ним и его бизнес-партнёром Игорем Фруманом, пытаясь с их помощью получить компрометирующие материалы на Байдена в связи с деятельностью его сына в Украине. Сам Трамп также встречался с Парнасом и Фруманом. После этой встречи они лоббировали в Конгрессе за отставку посла США в Киеве Мэри Йованович, которую критиковал президент.

Нынешний вердикт в отношении Парнаса прямо не связан с историей вокруг Джулиани и его поиском "компромата" на Байдена.

Игорь Фруман, Кукушкин и ещё один обвиняемый Дэвид Коррея ранее были осуждены к году тюрьмы каждый.