Лев Шлосберг снят с выборов в Госдуму решением Мосгорсуда

Мосгорсуд отменил регистрацию политика Льва Шлосберга на выборы в Государственную думу от партии "Яблоко", сообщил он в своём телеграм-канале. Он выдвигался по Ховринскому округу в центре Москвы.

Политик считает такое решение незаконным и будет его обжаловать. Суд не допустил на заседание представителя "Яблока" как заинтересованного лица. Решение отменить регистрацию Шлосберга на выборах было принято по иску кандидата от партии "Зеленые" Андрея Пангаева.

Ранее Псковский облизбирком снял Шлосберга c выборов в областное собрание. Депутата посчитали связанным со сторонниками оппозиционера Алексея Навального, деятельность штабов которого ранее была признана экстремистской и запрещена.