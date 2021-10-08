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"Левада": идею "Умного голосования" поддерживает 35% опрошенных

Приложение "Умное голосование"

Инициативу, подобную "Умному голосованию", предложенному сторонниками Алексея Навального, которая способствовала бы поражению на выборах провластных кандидатов, готовы поддержать 35 процентов опрошенных "Левада-центром" (организация внесена в реестр "иноагентов"). Около половины опрошенных относится к такой инициативе отрицательно.

Положительно относится к подобным инициативам больше половины опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Само "Умное голосование", за которое агитировали сторонники Навального перед выборами в Госдуму, однако, не известно 65 процентам опрошенных, ещё 18 процентов что-то слышали об этой инициативе, но не знают её сути.

8 процентов от общего числа опрошенных поддерживают "Умное голосование", 10 процентов - нет. Среди тех, кто знает об "Умном голосовании", только 20 процентов знали поддержанных ими кандидатов (в пересчёте на общее число опрошенных - всего около 4 процентов).

По оценке "Левада-центра", гипотетическая партия Навального на выборах имела бы шансы получить поддержку 5 процентов россиян и пройти в Думу. При этом у неё был бы наибольший антирейтинг из всех партий.

"Умное голосование" предлагало - в условиях недопуска самих сторонников Навального к выборам - поддерживать в округах наиболее сильных кандидатов от "системных" оппозиционных партий, имеющих, по оценке команды Навального, шансы победить представителей "Единой России". Поддержанные "Умным голосованием" кандидаты (от КПРФ, ЛДПР, СРЗП, Партии роста) победили в 15 из 225 округов. Вопрос о том, насколько большую роль в их победе сыграли рекомендации сторонников Навального, остаётся открытым (побеждали, как правило, популярные в своих регионах политики). Также сторонники "Умного голосования" утверждают, что их кандидаты должны были победить в большинстве округов в Москве, однако этому помешали фальсификации.

Всего по итогам выборов, на которых были отмечены многочисленные нарушения, конституционное большинство получила "Единая Россия".

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