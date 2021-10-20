"Левада-центр": 60% россиян не чувствуют себя под защитой закона

Доля россиян, которые не чувствуют себя под защитой закона растет в течение последних пяти лет и составляет сегодня 58 процентов населения. Этот показатель достиг уровня 2010 года, следует из опроса "Левада-центра" (признан властями "иностранным агентом").

36 процентов респондентов ответили, что чувствуют себя лично под защитой закона — это количество стало минимальным за последние шесть лет. Среди тех, кто чувствует себя незащищенными, чаще всего респонденты говорили, что законы "вольно трактуются теми, кто у власти" (49 процентов), что законы писаны не для всех (42 процента) и что из-за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде (39 процентов).

В целом, лишь половина респондентов считает, что в России сейчас можно жить, не нарушая закона. Обратной точки зрения придерживаются 47 процентов.

74 процента опрошенных россиян так или иначе согласны с тем, что многие чиновники сегодня практически не подчиняются законам. 10 лет назад согласных с этим утверждением было 85 процентов.

Согласно опросу социологов, который проводился в конце сентября, россияне в целом полагают, что правоохранительные органы работают на обеспечение интересов власти и своих собственных, а не в интересах безопасности жителей страны. В отношении спецслужб так считают 44 процента опрошенных, генеральной прокуратуры — 41 процент, полиции — 38 процентов респондентов.