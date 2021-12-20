Левые активисты "поздравили" сотрудников ФСБ с "днём чекиста"

В России сегодня отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году по новому стилю (а по старому стилю 7 декабря) была организована Всероссийская чрезывчайная комиссия (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским, наследниками которой считают себя современноые российские спецслужбы - ФСБ, ФСО, СВР и другие. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1995 году.

Левые активисты в Москве устроили акцию, приуроченную к "дню чекиста". Они зажгли файеры и растянули баннер с "поздравлением" у здания управления ФСБ в Юго-Западном округе Москвы.

"За последний год роль ФСБ в управлении государством усилилась многократно, - было возбуждено огромное количество уголовных дел, а несистемная оппозиция по факту прекратила свое существование. При этом ради освоения бюджетов, силовики продолжают искать так называемых «иностранных агентов», выдуманных ими же террористов и прочих неугодных им граждан, на месте которых может оказаться любой из нас. ФСБ давно из службы безопасности превратилось в отдельную ветвь власти" – цитирует портал Activatica заявление организаторов акции.

Президент России Владимир Путин - сам в советские времена служивший в КГБ, а затем бывший директором ФСБ - записал видеообращение по случаю Дня работника органов безопасности. В нём он заявил, что за последний год сотрудники ФСБ предотвратили 32 теракта. Он также высказался за "продолжение наступательной тактики в работе контрразведки", а также предположил, что граждане России ждут от спецслужб "новых успехов в борьбе с экстремизмом". По словам Путина, органы безопасности должны "не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность".

За последний год экстремистскими были признаны - и запрещены в России - в частности, основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. Сам Навальный, находящийся сейчас в колонии, обвиняет группу сотрудников ФСБ в своём отравлении в прошлом году и в попытке скрыть его следы. Также в адрес сотрудников ФСБ звучат обвинения в фабрикации уголовных дел и пытках - такие обвинения высказывали, в частности, осуждённые по так называемому делу "Сети" (признанной террористической организацией и запрещённой).