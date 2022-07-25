Либеральная партия Бразилии выдвинула Болсонару на второй срок

Либеральная партия Бразилии выдвинула действующего президента страны Жаира Болсонару в качестве своего кандидата на предстоящих этой осенью президентских выборах. Об этом сообщает портал g1. В качестве кандидата на пост вице-президента выдвинут бывший министр обороны Уолтер Брага Нетту.

В своём выступлении перед членами Либеральной партии Болсонару призвал сторонников выйти на улицу 7 сентября, а своего оппонента на выборах, бывшего президента Лулу да Силву, назвал "бандитом". Ранее тот также объявил о своём желании баллотироваться на пост главы государства.

В декабре 2021 года Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Президент Бразилии известен своими неоднозначными высказываниями по поводу COVID-19 и вакцинации. Он отказывался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД. Болсонару также высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран для борьбы с распространением коронавируса. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. При этом Бразилия является одной из стран наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 670 тысяч человек. По числу смертей Бразилия занимает второе место в мировой официальной статистике после Соединённых Штатов.