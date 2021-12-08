Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 24 процента из более чем 9 миллионов голосов, подданых в ходе онлайн-голосования на титул человека или группы людей, оказавших наибольшее влияние на мир в 2021 году.

Противоречивый лидер, который намерен переизбраться в 2022 году, предстает перед растущим неодобрением его экономическими мерами, а также перед широкой критикой общества за принижение серьезности COVID-19 и проявление скепсиса к вакцинам, описала редакция Time Болсонару. Ранее 66-летний Болсонару отказался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД.

Болсонару постоянно высмеивает карантинные и прочие меры, принятые правительствами других стран для борьбы с распространением коронавируса. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. Он утверждает, что "его народ невосприимчив к этому "гриппчику" – поскольку половина из них и так постоянно живут в сточной канаве и ничего с ними не происходит". А всем, кто боится заболеть и не получить при этом никакой помощи, Болсонару посоветовал "прекратить ныть": "Достаточно этих соплей и завываний! Как долго мы еще будем плакаться? Нам всем прививают вирус страха!" – написал он в твиттере.

В октябре 2021 года аккаунт президента Бразилии на ютьюбе временно заблокировали за распространение фейков о COVID-19.

Второе место в онлайн-опросе Time занял бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9 процентов голосов читателей. Российский политик Алексей Навальный занял четвёртое место в рейтинге читательских симпатий с 6 процентами голосов. Он расположился между занявшими третье место медицинскими работниками и оказавшимися на пятой строчке учеными—разработчиками вакцин от коронавирусной инфекции.

Результаты онлайн-опроса Time обычно не совпадают с выбором редакции. В 2020 году читатели Time отдали предпочтение работникам жизненно важных сфер услуг, а редакция — избранному тогда президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В этом году журнал объявит человека года 13 декабря.