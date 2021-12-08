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Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 24 процента из более чем 9 миллионов голосов, подданых в ходе онлайн-голосования на титул человека или группы людей, оказавших наибольшее влияние на мир в 2021 году.

Противоречивый лидер, который намерен переизбраться в 2022 году, предстает перед растущим неодобрением его экономическими мерами, а также перед широкой критикой общества за принижение серьезности COVID-19 и проявление скепсиса к вакцинам, описала редакция Time Болсонару. Ранее 66-летний Болсонару отказался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД.

Болсонару постоянно высмеивает карантинные и прочие меры, принятые правительствами других стран для борьбы с распространением коронавируса. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. Он утверждает, что "его народ невосприимчив к этому "гриппчику" – поскольку половина из них и так постоянно живут в сточной канаве и ничего с ними не происходит". А всем, кто боится заболеть и не получить при этом никакой помощи, Болсонару посоветовал "прекратить ныть": "Достаточно этих соплей и завываний! Как долго мы еще будем плакаться? Нам всем прививают вирус страха!" – написал он в твиттере.

В октябре 2021 года аккаунт президента Бразилии на ютьюбе временно заблокировали за распространение фейков о COVID-19.

Второе место в онлайн-опросе Time занял бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9 процентов голосов читателей. Российский политик Алексей Навальный занял четвёртое место в рейтинге читательских симпатий с 6 процентами голосов. Он расположился между занявшими третье место медицинскими работниками и оказавшимися на пятой строчке учеными—разработчиками вакцин от коронавирусной инфекции.

Результаты онлайн-опроса Time обычно не совпадают с выбором редакции. В 2020 году читатели Time отдали предпочтение работникам жизненно важных сфер услуг, а редакция — избранному тогда президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В этом году журнал объявит человека года 13 декабря.

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